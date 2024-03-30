По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в субботу, 30 марта, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. В частности, по состоянию на 19:00 угроза для Запорожской области и Днепропетровщины.

"Внимание! Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА!" – говорится в сообщении.

В частности, "Шахеды" между Днепром и Запорожьем. Двигаются в западном направлении. Сейчас "Шахеды" фиксируются в направлении Каменского.

По состоянию на 19:55 БПЛА из Днепропетровщины в Полтавскую область курсом на Кременчуг.

В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие.

Стоит отметить, что в субботу, 30 марта, украинские военные в Днепровском районе на Днепропетровщине сбили российскую ракету. Она летела в направлении областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта войска РФ обстреляли из артиллерии Красногоровку Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.

А в ночь на субботу РФ атаковала Украину 12 "Шахедами" и четырьмя зенитными ракетами С-300/С-400, силы ПВО уничтожили девять дронов-камикадзе.

В Полтавской области под удар попал объект инфраструктуры. В регионе было зафиксировано несколько прилетов.

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