Над Днепропетровщиной сбили российскую ракету: что известно

В субботу, 30 марта, украинские военные в Днепровском районе на Днепропетровщине сбили российскую ракету. Она летела в направлении областного центра.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Какую именно ракету сбили военные ВК "Восход" пока не уточняется.

"Минус" враждебная ракета над областью! Наши защитники неба сбили ее над Днепровским районом. Спасибо ВК "Схід" за круглосуточную защиту!" – написал чиновник в Telegram.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России накрыли огнем из артиллерии село Долинка Пологовского района Запорожской области. В результате атаки пострадал 12-летний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта войска РФ обстреляли из артиллерии Красногоровку Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.

А в ночь на субботу РФ атаковала Украину 12 "Шахедами" и четырьмя зенитными ракетами С-300/С-400, силы ПВО уничтожили девять дронов-камикадзе.

В Полтавской области под удар попал объект инфраструктуры. В регионе было зафиксировано несколько прилетов.

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