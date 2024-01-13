По Украине снова распространялась тревога: зафиксирована активность тактической авиации РФ

Днем 13 января в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Опасность связана с активностью тактической авиации РФ на северо-восточном направлении.

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Украинцев предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В 10:18 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Еще примерно через 10 минут об опасности сообщили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов", – сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

С тактической авиации путинские террористы могут запускать крылатые ракеты Х-59, Х-31П, а также управляемые авиабомбы.

Напомним, утро 13 января в Украине началось с воздушной тревоги: она была объявлена около 05:30, постепенно накрыла всю Украину и завершилась после 8 часов утра. Из района Каспийского моря российские Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555/55, атаковали захватчики и ракетами других типов.

Ранее сообщалось, что утром 13 января под вражеским ударом оказалась, в частности, Черниговщина: обломками сбитых ракет поражен областной центр.

OBOZ.UA собрал данные о том, как отбивались защитники неба над Украиной в разных областях.