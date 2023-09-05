По вертолету открыли стрельбу: россиянин, похитивший Ми-8 и перешедший на сторону Украины, раскрыл новые детали операции

Пилот российского Ми-8 Максим Кузьминов, который пошел на сотрудничество с ГУР и перегнавший в Украину вражеский вертолет, раскрыл детали операции. Весь полет с аэродрома Курск в Харьковскую область длился около 20 км, перед границей по нему открыли огонь из стрелкового оружия.

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Летчик был ранен. Об этом Кузьминов рассказал на совместной с ГУР пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Девятого числа состоялся перелет. Была официальная заявка у меня на вылет. То есть я не просто похитил вертолет, я его официально перегнал с точки А до точки Б", – рассказал он.

По словам Кузьминова, маршрут был предварительно согласован. Вертолет взлетел в 16:30 с аэродрома Курск. В районе приграничного Шебекино он летел на малой высоте 5-10 метров в режиме радиомолчания. В районе границы по борту открыли огонь.

"Кто его вел, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу из стрелкового оружия. 20 км я улетел, выполнил посадку. После посадки со мной было два члена экипажа. Оружия у нас при себе не было, никто мне не сопротивлялся", – рассказал россиянин.

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