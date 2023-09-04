Один пилот сдался, два других члена экипажа погибли: новые детали операции по приземлению российского Ми-8 на Харьковщине

Благодаря успешной спецоперации Главного управления разведки украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится трофейным вертолетом Ми-8АМТШ. В ведомстве подчеркнули, что важным элементом спецоперации стали гарантии безопасности для семьи пилота, который сдался.

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Примечательно, что два других оккупанта оказали сопротивление и погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Разведчики отметили, что операция, благодаря которой удалось получить трофейный вертолет, является лучшим примером плодотворного сотрудничества Национальной полиции и Главного управления разведки.

В ведомстве объяснили, что спецоперация готовилась в течение нескольких месяцев и нуждалась в привлечении лучших специалистов в режиме максимальной секретности. Такие меры были необходимы из-за того, что страна-агрессор Россия предпринимает беспрецедентные меры безопасности по недопущению каких-либо контактов своих авиаторов с "непроверенными" лицами.

В первую очередь украинские разведчики выяснили, что один из военных пилотов РФ не одобрял решение политического руководства страны о начале полномасштабной войны. После этого происходил процесс налаживания непосредственного контакта с указанным военным. В результате россиянин согласился на продуктивное сотрудничество.

В ГУР отметили, что финалом операции стал перелет вертолета в указанную точку и передача техники украинским военным. В настоящее время пилот и его семья находятся в Украине и строят планы на будущее. Два других члена экипажа вертолета, не знавшие о реальных планах пилота, приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки.

Напомним, российский пилот Максим Кузьминов перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8. В рамках этой операции Украина получила не только новый российский вертолет с бронированной кабиной, но и ценные свидетельства об авиации РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал, что приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. К российскому пилоту удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.