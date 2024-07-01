По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу: Россия поднимала носители 'Кинжалов' МиГ-31К

В Украине к вечеру 1 июля объявили масштабную воздушную тревогу. Причина – взлет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

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"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 16:29.

По состоянию на 16:54 мониторинговые каналы сообщили, что МиГ-31К возвращается на аэродром вылета.

Однако через несколько минут в Воздушных силах информировали о взлете еще одного МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

В 17:16 мониторинговые каналы сообщили, что второй МиГ-31К также возвращается на аэродром вылета.

В Воздушных силах по состоянию на 17:19 заявили об отбое угрозы по областям, ракетная опасность сохраняется для Харьковщины.

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