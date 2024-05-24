По всей территории Украины воздушная тревога: Россия третий раз за день подняла носитель "Кинжалов" МиГ-31К

В Украине поздно вечером 24 мая прозвучала воздушная тревога. Угроза обстрела "Кинжалами" из российских самолетов МиГ-31К касалась всех областей страны.

Сирены прозвучали около 22:30 пятницы. Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили в Telegram-канале, что зафиксировали взлет МиГ-31К – носителя сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех наших регионов.

В течение 24 мая тревога в Украине из-за МиГ-31К объявлялась уже три раза. Первый раз сирены во всех областях включили в районе 13:25. Во второй раз – около 20:20. Оба раза довольно быстро объявили отбой, угроза длилась меньше 30 минут.

Призываем позаботиться о собственной безопасности и не игнорировать сирены! Это может спасти вашу жизнь.

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