По всей территории Украины воздушная тревога: Россия третий раз за день подняла носителя 'Кинжалов' МиГ-31К

Страна-агрессор Россия в ночь на 23 мая подняла в небо истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал". По всей территории Украины около 00:30 была объявлена воздушная тревога.

Об этом предупредили на официальном канале Воздушных сил ВСУ в Telegram. Оккупационные войска РФ поднимают в небо МиГ-31К третий раз за день.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", – говорится в сообщении ПС.

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 00:39 в воздухе над РФ была зафиксирована активность трех истребителей. Цель их взлета неизвестна.

После 00.45 начались отбои воздушной тревоги по регионам. Российские истребители отошли от пусковой зоны.

Как писал OBOZ.UA, военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник считает, что о подготовке Россией нового массированного ракетного удара по Украине свидетельствуют, в частности, спутниковые снимки аэродрома ВКС РФ "Оленья" в Мурманской области.

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