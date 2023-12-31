По всей Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К

Утром в воскресенье, 31 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов со стороны России. Агрессор поднял в небо несколько самолетов МиГ-31К – носителей ракет "Кинжал".

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"Красными" стали все области. В Воздушных силах ВСУ призывали граждан пройти в укрытия.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродромов Саваслейка и Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорилось в сообщении от 10:44.

Мониторинговые каналы добавили, что также Россия подняла в небо Ил-78, который дозаправляет Миг-31К. Так что тревога может длиться более трех часов.

"В воздухе три борта МиГ-31К и один дозаправщик Ил-78. Вектор движения – акватория Черного моря", – писали в сети.

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Как сообщал OBOZ.UA, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил о возможности массированных атак РФ на Новый год. Он отметил, что от страны-агрессора неприятностей следует ждать постоянно.

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