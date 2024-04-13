По всем видам вооружения: Павлюк показал видео, как украинские защитники мощно останавливают врага

Подразделения Сухопутных войск, сотрудничая с другими компонентами оборонных сил, продолжают сдерживать и нейтрализовать противника по всем направлениям фронта. Хотя оккупационные войска в последнее время увеличили количество наступательных действий, наши военные успешно отражают вражеские атаки.

Так, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк показал в сети, как украинские защитники мощно останавливают врага. На видео продемонстрировали боевую работу различных бригад, в частности: 1-й отдельной танковой Северской бригады, 23-й отдельной механизированной бригады, 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады, 141-й отдельной пехотной бригады (453 ОПБ) совместно с 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

На этих кадрах украинские защитники наносят удары по врагу из всех типов оружия.

Ранее сообщалось, что украинские воины снова проредили ряды российских захватчиков в Донецкой области. Воины-пограничники с помощью БПЛА ударили по группе вражеской пехоты. Была подтверждена ликвидация одного и ранения четырех захватчиков.

Также ВСУ нанесли авиаудар по скоплению пехоты армии РФ в районе Красногоровки управляемой бомбой GBU-39. Потери захватчиков пока уточняются.