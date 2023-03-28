"Победа будет за нами": на Луганщине бойцы ССО отправили в ад очередную партию оккупантов. Видео

На Луганском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали четырех российских оккупантов. Сделали это снайперы 3-го отдельного полка специального назначения им. князя Святослава Храброго.

Видео дня

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций (ССО). Он же обнародовал видео этого ночного боя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Луганском направлении ССО Украины отправили в ад очередную партию оккупантов, а именно – четырех "освободителей". Это лишь малая часть работы наших снайперов. Работаем дальше, победа будет за нами!" – говорится в подписи к видео.

Перед этим в Вооруженных силах Украины показали успешную работу снайперов ССО на фронте. В результате точных выстрелов на одном из направлений были ликвидированы четыре захватчика, которые выдвинулись атаковать позиции украинских защитников.

Также украинские защитники из Сил специальных операций ВСУ показали видео, снятое дронами перед ударами по вражеской живой силе в Донецкой области. Группа оккупантов была ликвидирована.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы Сил специальных операций ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны в районе Бахмута ликвидировали группу оккупантов и склад боеприпасов. Операторы ССО провели аэроразведку, а артиллеристы Сил обороны точным огнем уничтожили врага.

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