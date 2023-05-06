Почему армия Путина придерживает силы и делает ставку на примитивные бомбы. Интервью с военным экспертом Жироховым

Существенная активизация врага, увеличение атак на Украину, которые происходят почти каждый день, свидетельствуют о подготовке к наступлению Вооруженных сил Украины. С этой же целью оккупационная российская армия придерживает часть огневого потенциала. Каков этот потенциал? Оккупант потратил в этой войне немало высокоточных ракет, в частности, "Калибров", но, к сожалению, у него еще есть существенные запасы оружия, в том числе неуправляемых, примитивных бомб, и именно на них он делает ставку.

Видео дня

Активно готовятся к наступлению и ВСУ, в частности, уничтожая запасы горючего врага, атакуя военные склады и другие военные цели оккупанта. Впрочем, масштабное наступление не может начаться в ближайшие дни по объективным причинам, прежде всего, погодным. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– В последние дни мы видим существенную активизацию агрессора. Атаки на Украину, в частности, на столицу, происходят практически каждый день. Как вы это объясняете? В чем причина?

– Причина в том, что и мы, и россияне готовятся к наступлению. Все эти удары, которые мы видим и по прифронтовым территориям, контролируемым россиянами, и по нашим территориям, вкладываются в военную необходимость. Наши Силы обороны или неизвестные беспилотники уничтожают запасы горючего, боеприпасов врага, он пытается определить места пребывания наших резервов, складов с горючим, боеприпасами и т.д. и пытается атаковать.

– Если сравнить нынешние атаки оккупанта на Украину и те, которые были, скажем, месяц назад, можно ли заключить, что его ресурс уменьшился или истощается?

– Абсолютно нет. Вернемся к военной науке, которая говорит: если ты знаешь, что противник будет наступать, нужно придержать часть боеприпасов, в частности, высокоточного оружия, чтобы иметь резерв для отражения удара. Поэтому я уверен, что российское командование сейчас придерживает большую часть своего огневого потенциала, чтобы отразить возможную атаку ВСУ.

– Насколько это может быть большой потенциал? Какие серьезные возможности может иметь враг для противодействия украинской армии, которая пойдет в наступление?

– Например, запасы ракет Х-22 не исчерпаны от слова совсем. Они использовали всего несколько десятков процентов этих ракет. "Калибров" меньше, но и их носителей в Черном море тоже меньше. В общем, практически не использовались во время боевых действий ракеты "Искандер", "Искандер-К" – достаточно большое количество таких ракет сейчас находится на складах российской армии.

Из того, что противник уже использовал, – это большая часть запаса "Калибров", большая часть ракет Х-101 и Х-555. Но это не так критично для отражения атак ВСУ. Для отражения им потребуются мощные системы, как, например, Х-22, которая проектировалась для того, чтобы уничтожать авианосцы. Поэтому у нее мощная боевая часть.

– Глава разведки США Аврил Гейнс заявила, что Россия не способна начать масштабную наступательную операцию в Украине в текущем году из-за двух проблем – нехватки боеприпасов и живой силы. По-вашему, насколько эти проблемы серьезны?

– Я бы не говорил о проблемах России с живой силой, учитывая их демографические возможности. Сейчас недостаточно политической воли. Кремль не хочет превращать "специальную военную операцию" в войну и не хочет объявлять очередную волну мобилизации. Если ситуация для них кардинально изменится, Кремль будет вынужден начать мобилизацию. И там, поверьте, есть мощный мобилизационный ресурс, который можно использовать.

Что касается боеприпасов – да, высокоточного оружия им недостаточно, но у западных аналитиков есть собственные подходы к ведению войны, и именно основываясь на них, оценивается ситуация. Прежде всего, они говорят о высокоточном оружии. Однако россияне делают ставку на неуправляемое оружие, на обычные снаряды, неуправляемые бомбы или бомбы с минимальными модификациями, которые могут использоваться как планирующие.

Поэтому развернуть, например, производство снарядов, учитывая потенциал России, достаточно просто. И сейчас они это делают. Кое-что они уже сделали. К примеру, минометные мины, 152-миллиметровые мины у них есть в достаточном количестве.

Именно эта разница в подходах приводит к определенному непониманию. Для Запада основное – это высокоточное оружие, все остальное – дополнительное. А у России все наоборот.

– Как вы думаете, с какой целью была совершена провокация с "бавовной" над Кремлем? Озвучиваются, по меньшей мере, две версии. Это может быть использовано в качестве повода для отмены парада на 9 мая в Москве, поскольку он несет угрозу для российского руководства, или как повод для применения ядерного оружия в войне против Украины. Какова ваша версия?

– Что касается возможности применения ядерного оружия, то я полностью отвергаю эту версию, учитывая последние заявления Китая. Там подчеркнули, что такой шаг недопустим. Если и Китай встанет на сторону Украины, на сторону западной коалиции, это будет катастрофой для России, потому что большая часть экономики России завязана на поставках из Китая. Поэтому вряд ли это будет верным решением. В Кремле сидят совсем не дураки, они понимают, какими могут быть последствия.

По поводу того, что провокация могла быть поводом для отмены парада, – да, это может быть рабочей версией. Потому что мы помним, что в России отменили акцию "Бессмертный полк", чтобы не портить населению праздничное настроение. Тем более что в России с 1 по 9 мая сплошные праздники.

Понятно, что на парад нужно будет выставлять какую-нибудь технику, какой-то личный состав. В условиях войны, когда известно о больших потерях личного состава и техники, это будет неуместно. Но просто отменить парад без какой-либо причины нельзя, ведь это одна из "скреп". "Деды воевали" – на этом российская пропаганда делала акцент в течение последних 20-30 лет, и просто так отменить? Это невозможно. А по причине безопасности это может и прокатить.

– В начале нашего разговора вы сказали, что интенсификация действий и украинской армии, и армии врага напрямую связана с наступлением Вооруженных сил Украины. Учитывая все эти события, можно ли прогнозировать, что это наступление начнется уже в ближайшие дни?

– Я бы так не сказал, потому что погодные условия все еще не разрешают развернуть стратегическую операцию в полной мере. Дожди на Донбассе прекратились всего день или два дня назад (интервью записывалось 5 мая. – Ред.). При этом за считанные дни выпала почти месячная норма осадков. Поэтому нужно, чтобы земля просохла, чтобы можно было реализовать те планы, которые, я думаю, есть и у генерала Залужного, и у россиян.