Несколько слов относительно видео с рухнувшим недалеко от казахстанского города Актау пассажирского самолёта компании Azal, летевшего из Баку в Грозный.

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Очевидно, что на фюзеляже самолёта присутствуют множественные повреждения от поражающих элементов, свойственных зенитно-управляемым ракетам средств ПВО.

Пассажирский самолёт Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines рейсом J28243 Баку – Грозный был вынужден, согласно предварительной информации, из-за сильного тумана в столице Чечни сменить курс на Махачкалу. Но позднее и из Махачкалы был перенаправлен в Актау.

При этом отмечается, в том числе и согласно открытой информации с ресурса Flight Radar - 24, что при заходе на посадку в аэропорту Актау у самолёта была проблема, как с неконтролируемым ростом высоты полёта, так и скорости. Из этих данных можно сделать вывод, что проблемы у самолёта начались в период перелёта из Махачкалы в Актау.

Всё вышеизложенное не исключает вероятности поражения самолёта российской ПВО, тем более что в районе Грозного этим утром как раз работали ЗРПК "Панцирь-С1", фото и видео доказательства чему так же распространялись в сети. Поражение гражданского самолёта, с перепугу, российским ПВО в Грозном или по пути следования в Махачкалу представляет собой вполне уместную для рассмотрения версию причин трагедии.

На видео запечатлена ситуация в салоне самолёта, уже после инцидента. Люди снимают изнутри внешние повреждения самолёта, подтверждающие то, что получены они были в воздушном пространстве, при перелёте из россии в Казахстан, то есть – над Чечнёй.

Так же мы можем видеть раненных пассажиров, истекающих кровью от полученных повреждений, что явно указывает на сквозные пробития обшивки самолёта.

Последние кадры – это детальная фиксация полученных самолётом повреждений, что позволяет с ещё большей уверенностью утверждать о том, что по пассажирскому борту отработала ЗУР малого либо среднего радиуса действия. По всей видимости, всё же, это был ЗРПК "Панцирь-С1" и российская сторона, осознав, что нанесла удар по пассажирскому самолёту, приняла самое кощунственное решение – перенаправить самолёт не на один из своих аэродромов, а в Казахстан.

Почему было принято такое решение? Исключительно моё мнение – в надежде, что самолёт не долетит до Актау и разобьётся вдребезги, максимально скрывая тем самым следы от очередного российского военного преступления.

Кстати, сейчас российские говорящие головы пытаются интегрировать в информационное пространство нарратив, что в самолёт врезался украинский ударный-дрон, дабы полностью свалить вину на Украину. Вот только запечатлённые не единожды повреждения говорят именно о ракете, а не о дроне, столкновение с которым для самолёта сразу бы завершилось катастрофой.

Интересно, в каком теперь будет русле проведено расследование и насколько непредвзято, с учётом нынешнего уровня отношений между Азербайджаном и россией. Ведь в этой ситуации и злить россию в Баку не захотят, но и проглотить эту трагедию будет унизительным, что сразу же скажется на региональных позициях Азербайджана.