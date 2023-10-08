Прошли сутки после того, как в Южном Израиле террористическая группировка ХАМАС провела масштабную операцию, которую ещё вчера я сравнивал по уровню подготовки не с банальной террористической, но войсковой.

И действительно, почерка ХАМАС в действиях основных групп нет от слова совсем. То, что мы с вами наблюдали 7 октября, мало походило на классические операции этой террористической группировки, а внезапно эволюционировать после десятилетий отсутствия эволюции, просто невозможно.

Прежде всего прорыв осуществлялся правильно и выверено, двумя эшелонами.

В первом эшелоне шли мобильные группы, на мотоциклах и пикапах, целью которых было быстрое проникновение на территорию Израиля, въезд в города и посёлки и генерация там террора. Это отвлекало внимание полиции и военных на очаги насилия в городах, в то время как за мобильными группами шёл второй эшелон.

Второй эшелон подчищал пройденные локации, организовывал вывоз заложников, оказывал тыловую поддержку передовым группам. При этом была грамотно, очень грамотно применена тактика борьбы с тяжело бронированной техникой и авиацией. Результатом стали небывалые потери одного из лучших танков в мире "Мerkava Mk.4", что уже вызывает ряд вопросов о его причислении к категории одного из таковых.

Видео дня

Пляшущие бабуины со смартфонами, снимавшие горящие танки и глумящиеся над телами убитых – это были не из первого и не из второго эшелона, которым было некогда заниматься этим омерзительным действом. И именно пляшущие на трупах бабуины – это и был классический ХАМАС.

Важным отличием этой бойни от многих других, которые устраивали террористы ХАМАС, было широкое применение средств не свойственных палестинцам, в частности – дроны-бомбардировщики, РЭБ, глушившие мобильную и спецсвязь, хакерские атаки на израильские информационные ресурсы, полицию и ЦАХАЛ. И все эти действия проходили слаженно, под аккомпанемент массированной атаки РСЗО по израильским городам.

Отдельно хочу обратить внимание на то, что ряд информационных ресурсов, в первую очередь российских, распространяли сообщения о применении не свойственных ХАМАС средств, тех же дронов, с подчёркиванием "по опыту в Украине", придавая тем самым этим атакам украинский окрас. Не акцентируя внимание на том, кто этот опыт помимо украинской армии имеет, а самому факту, в контексте трагедии дискредитируя само слово "Украина".

Некоторое время спустя по российским площадкам так же стали распространятся разного рода видео с "благодарностью" от ХАМАС Украине за передачу средств поражения, в частности – РПГ-7. И действительно, есть факты поражения танков "Мerkava Mk.4" тандемными кумулятивными выстрелами ПГ-7ВР "Резюме". Только есть нюанс. На практически всех видео террористы вооружены иранскими 73-мм PG-7T.

Таким образом, сама операция имела не только войскового порядка цели, но и масштабный информационный функционал. Удар по репутации Израиля. Активизация антиизраильских сил. В свою очередь, россия воспользовалась этим террором, чтобы дискредитировать Украину, а через продажные СМИ уже запускается нарратив о том, что это военная помощь Украине ослабила США, которые стали меньше помогать Израилю, следствием чего и стал этот массовый террор.

В информационном пространстве пульсирует одновременно с антиизраильской риторикой, ещё и антиукраинская.

Такой охват задач, на земле, в воздухе, в киберпространстве и в информационном пространстве ХАМАС никогда, никогда бы не смог осилить. А потому, параллельно с тем, что нужно зачищать гнёзда этой террористической группировки с Секторе Газа, чем с успехом занялись ЦАХАЛ со второй половины дня 7 октября, нужно ещё и задаться вопросом, а кто обеспечил первый и второй эшелон всем необходимым, для совершения настолько масштабного зверства.

Ответить на этот вопрос, на самом деле, несложно, но куда сложнее решиться на ответные действия, уже не только ограничиваясь Сектором Газа.