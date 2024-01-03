Почему опасно снимать работу ПВО даже 'для своих': военный дал красноречивое объяснение украинцам

Украинцы могут быть в какой-то мере причастны к тому, что ракетные и дроновые атаки страны-агрессорки России становятся все более успешными. И в этом случае речь не о предателях, сливающих информацию оккупантам, а о банальном сетевом невежестве, которое приводит к трагедиям и гибели мирных людей.

Видео дня

На это обратил внимание украинский защитник Павел Моисеев (Браун). По его словам, в ловушку к врагу могут попасть даже те, кто считают, что делятся своими видео исключительно с людьми, которым доверяют.

После атаки, которой 2 января подверглись украинские города, в том числе и Киев, окрестности которого защищает от ракет и дронов Браун, он записал видео, в котором раскритиковал украинцев за распространение видео с работой систем противовоздушной обороны.

"Ракеты маневрировали на этот раз... я такое видел впервые. И знаете, благодаря кому? Кто их сманеврировал? Наши же люди. Если помните, раньше ракеты долетали до окружной (автомагистраль на окраине Киева) и там мы их крошили... то благодаря людям, которые скидывают видосы, делятся друг с другом, даже если бросают в Telegram друг другу, то это все хорошо просекается (врагом) и, к сожалению, мы имеем то, что имеем", – заявил военный.

Он объяснил, что наше ПВО постоянно становится лучше, но сколько бы ПВО не было, "всегда найдутся люди, которые сольют траекторию его работы" и поэтому с каждой ракетной и шахедной атакой враг добивается все больших успехов.

Браун объяснил, что даже если вы пересылаете видео проверенным знакомым в Telegram "под грифом "только никому", все равно у врага есть возможность получить к нему доступ, если аккаунт был незаметно взломан. То есть, человек все еще имеет доступ к своему аккаунту, но кроме него доступ получают и злоумышленники. В этом случае – вражеские хакеры.

Еще хуже ситуация, когда видео работы ПВО, пролета ракеты или попадания, обычные украинцы начинают пересылать в различные Telegram-каналы.

"Это все попадает туда, куда не нужно попадать. И, к сожалению, мы имеем то, что имеем", – заявил украинский защитник.

Он также подчеркнул, что даже те, кто снимают видео пролета ракеты в голом поле и убеждены, что точно ничего не сливают врагу, ошибаются. Враг все еще способен даже по минимальным намекам определить, где именно было снято видео и увидеть, что там ракета пролетела свободно и не была сбита или атакована системой ПВО. Кроме того, если вы пересылаете видео, на нем все еще остается геометка, которая показывает, где именно было снято видео или фото.

"Как говорят, нет хуже врага, чем союзник-дурак", – отчаянно сказал воин.

Браун считает, что вражеские хакеры могут взламывать аккаунты украинцев и заходить в них без ведома владельцев и просматривать все отправленные данные. Так, по его словам, он лично обнаружил, что в его аккаунт был осуществлен вход из города, в котором он не находился в то время. Так что установить "лишнюю" защиту никогда не поздно.

Как проверить, кто входил в Telegram

Если у вас стоит вход в Telegram без каких-либо паролей, то такая проверка вам не помешает. Для этого нужно сделать следующее:

На смартфоне:

Откройте Telegram;

Перейдите в Настройки;

Выберите Устройства.

На компьютере:

Откройте Telegram;

Перейдите в меню и откройте Настройки;

Откройте Конфиденциальность и безопасность;

Перейдите в Показать все сеансы.

Просмотрите, с каких устройств осуществлялись входы в ваш аккаунт, а также из каких городов это делалось. Если какой-либо из сеансов кажется вам подозрительным или осуществлялся из города, в котором вы не находились, выберите Завершить все сеансы. Это ничего не удалит, но закроет все активные сеансы с использованием вашего аккаунта. Затем перейдите к установке более сложной системы входа в Telegram.

Как защитить аккаунт в Telegram от взлома

Обычно вход в Telegram осуществляется через сим-карту мобильного оператора. Если ее удалось каким-то образом клонировать, злоумышленники могут получить доступ ко всем вашим перепискам и отправленным файлам.

И, даже, по всей вероятности, к таким, что в свое время были удалены. На это в конце декабря намекали российские пропагандисты на телеканале "Россия 1", когда рассказывали, как проверяют украинцев, пытающихся въехать в РФ.

Чтобы усложнить врагу задачу, следует включить двухфакторную аутентификацию. После ее включения вам нужно будет не просто ввести пароль для входа в Telegram с нового устройства, но и получить смс-сообщение с временным кодом для входа.

Для этого нужно:

На Android

Перейти в меню в верхнем левом углу и открыть Настройки;

Выбрать Конфиденциальность и безопасность;

Перейти к Двухэтапная проверка;

Открыть Установить дополнительный пароль.

Далее нужно дважды прописать пароль. Также можно установить подсказку к нему, но не делайте очевидные пароли и подсказки, чтобы не облегчать жизнь врагу.

Также можно установить email, с помощью которого можно будет сбросить пароль.

На iOS

Откройте Настройки;

Выберите Конфиденциальность и безопасность

Перейдите к Двухэтапная проверка

Установите дополнительный пароль

Дважды пропишите пароль, а также, по желанию, можно установить подсказку к нему и email, с помощью которого можно будет сбросить пароль.

После этого ваш аккаунт будет лучше защищен и не позволит врагу украсть вашу личную информацию. Тем не менее, это не причина для того, чтобы продолжать снимать работу ПВО или украинских военных. Ведь однажды именно от их работы, требующей информационной тишины, может зависеть ваша жизнь.