Впервые со Второй мировой такие потери в дальней авиации за сутки, впервые в истории с помощью дронов.

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Наиболее забавно в истории с "Паутиной" ведут себя российские "либералы" на кремлевской пайке – их синхронные истории о Перл-Харборе и что теперь, после уничтожения стратегических бомбардировщиков, "начнется совсем другая война" свидетельствуют, в каком плачевном состоянии находится оппозиция в РФ, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

Далее текст на языке оригинала.

24 лютого 2022 року ці бомбардувальники випускали ракети у спробі зловити авіацію Збройних сил України на аеродромах та придушити ППО.

Несподівано, без оголошення війни, з заявами перед атакою, що це просто навчання. Пам’ятаєте, ще тижнями полонені бубнили на допитах, що їхали на навчання?

Російські навколовоєнні блогери, на кшталт штурмана Іллі Туманова, більш відомого як "Fighterbomber", тоді захлиналися, що ВКС РФ виконали всі завдання та майже розгромили ЗСУ, вибили зв'язок, штаби, радари та пускові.

Але не вийшло, не зрослося. Авіація з-під удару вийшла, ППО стрибнуло в масі на запасні позиції, хоч і зазнавши втрат.

Потім "стратеги" завдавали ударів по мостах та залізниці — у міст у Затоці всадили два десятки ракет, у залізничний міст в Черкасах було щонайменше три хвилі високоточного. Безуспішно.

Три роки пілоти далекої авіації працювали протикорабельними ракетами з точністю плюс мінус квартал, зносили під'їзди, торгові центри, цілили по підприємствах побутової хімії та били по цивільних об’єктах українських міст.

На їх совісті десятки попадань в ТЕЦ та ТЕС взимку, вибивання машинних залів у ГЕС — спроби виморожувати квартали взимку та загибель сотень українців внаслідок цих спроб.

У відповідь ми діставали їх далекими дронами, диверсіями та кілька штук забили просто на стоянках. Вже небувала в історії річ.

Після чого далека авіація РФ перемістилася за кілька тисяч кілометрів від України та обзавелася "тактичними шинами".

Ось таке ноу-хау у Кремля — елементи ядерної тріади захищати обвалуванням та покришками.

І вже після того, як "стратеги" оселилися в Оленьї Мурманської області за 2000 км від України та "Бєлій" Іркутської області за 4000 км, туди стягнули ППО, поставили РЕБ, організували мобільні групи та почали рити обвалування, і стався "Перл-Харбор" за версією російських лібералів-втікачів у ЄС.

Тобто росіяни порівняли знищення своїх літаків з ударом по сплячій американській базі вранці в неділю, коли оператор РЛС переплутав японські літаки на РЛС з групою птахів — тому, що десятків літаків поблизу бази США просто не могло бути.

Більшу шизофренію прочитати неможливо.

Будь-хто, хто порівнює операцію "Павутина" з Перл-Харбором або далекий від теми, або дивився занадто багато голлівудських фільмів, або пише платні пости про те, що РФ після цього удару мобілізується і переможе, як США під час Другої світової.

Ні, трапився не Перл-Харбор.

Сталося те, що країна без стратегічної авіації, ОТРК та сучасних бортів відігнала від своїх кордонів стратегічну авіацію супротивника і знищує її за 4000 кілометрів від свого кордону.

Знищує, попри розосередження, ешелони ППО та високий ступінь готовності.

"Червнева різанина бензопилою" — так. Перл-Харбор — пфф.

На сьогодні за даними об'єктивного контролю від супутників та РЛС знищені 12 машин.

На Оленьї — як мінімум 4 ТУ-95 МС та Ан-12. На Белій — 4 Ту-95 МС та 4 Ту-22М3.

Над базами в центральній Росії — хмарність і серпанок, дані будуть пізніше. Зараз ці бази, думаю, гарячково упорядковують, вбиті борти кудись тягнуть, сліди пожеж маскують.

Є дані про те, що дістали два "літаючі радари" А-50. Це означає, що скоро у нас буде літаків ДРЛО не менше, аніж в РФ.

Але будь-які втрати нам на вагу золота — серійно нічого у РФ не виробляють, а чим менше до нас прилетить крилатих ракет, у світлі інвестицій Заходу до ВПК, тим краще.

Ну що ж, хотіли 20 років воювати як на Північній війні, є такий шанс, тепер всією Росією будете 20 років відновлювати далеку авіацію.

Двічі українські спецслужби висадили в повітря Кримський міст.

Діставали просто в Москві генералів, відповідальних за воєнні злочини, — скидання хімічних боєприпасів та організацію бомбардувань.

Двічі висаджувалися на Зміїний, ведучи ближній бій у найважчих умовах, посеред обплутаного мінами пляжу і змусивши гарнізон евакуюватися (втрати склали десяток катерів, "Панцирі", два кораблі, вертоліт).

Ця операція дозволила убезпечити Одесу та перенести бойові дії на узбережжя Криму, де СБУ та ГУР забили десятки катерів та кораблів дронами.

Ми вперше в історії збили кілька вертольотів-мисливців на "Магури" та два літаки з морської безпілотної платформи.

І тепер за 2 тис км і за 4 тис км, дистанційно, використовуючи дрони з ШІ, викреслили далеку авіацію РФ із рівняння. Скоріш за все, росіяни планували черговий удар по Україні, тому така щільність та ефективність прильотів.

У відповідь випускники ФСБ проведуть традиційний заїзд на "Гелендвагенах" та завербують маргіналів, щоб спалити автомобілі українських військових. Ми хочемо вижити та зберегти свій спосіб життя. Імперія хоче понтів і створити СРСР 2.0 — мотивація дещо різна, так? Тому й результати такі різні.