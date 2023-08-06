Почему ракеты 'Калибр' тяжело сбить: в Воздушных силах указали на ключевой нюанс

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что украинским воинам сложно сбивать российские ракеты "Калибр", которые оккупанты запускают из подводных лодок. Ключевой причиной является то, что эти ракеты обычно летят на низкой высоте.

Видео дня

В комментарии изданию "24 канал" в воскресенье, 6 августа, Игнат отметил, что "Калибр" может низко лететь. Этот фактор усложняет как обнаружение ракеты радиолокационными средствами, так и ее сбитие.

Также он заявил, что подводная лодка наносит удары неожиданно, посколько неизвестно, где именно она находится.

"Соответственно мало времени на реагирование, если она находится недалеко от потенциального места цели", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

Кроме того, по словам Игната, есть сложности со сбитиями ракет Х-22. Их можно сбыивать только средствами, которые могут работать по баллистике.Что касается российских ракет "Оникс", то их практически невозможно сбивать какими-либо средствами ПВО из-за того, что они летят очень низко – 10-15 метров над уровнем воды.

Ранее Игнат рассказал, что оккупационные войска России в последнее время стали чаще поднимать в воздух истребители МиГ-31К для того, чтобы держать украинцев в напряжении. Эти самолеты являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые ВСУ пока не могут сбивать.

Кроме того, таким образом армия РФ проводит тренировки для пилотов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер ВС ВСУ оценил ракетный потенциал РФ. По его словам,более рационально для Украины уничтожать пусковые установки врага, с помощью которых он этими ракетами атакует наши города и села. Для этого нужно иметь соответствующее вооружение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!