Почему реактивный «Шахед» сложно сбить дроном-перехватчиком: эксперт дал объяснение

Реактивные "Шахеды", скорость которых превышает 400–450 км/ч, становятся все более сложной целью для дронов-перехватчиков. Большинство таких перехватчиков просто не способны длительное время работать на таких скоростях.

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Эксперт объяснил, почему для борьбы с реактивными беспилотниками нужен другой подход к перехвату. Об этом украинским СМИ рассказал соучредитель компании-производителя РЭБ Contra-Drone Тимофей Юрков.

Почему перехватчики не успевают за реактивными "Шахедами"

По словам Юркова, принцип работы системы навигации реактивного "Шахеда" принципиально не изменился по сравнению с обычным беспилотником.

В таких дронах, как и раньше, используются инерциальная система и CRPA-антенна. Поэтому с точки зрения применения средств РЭБ разница между реактивным и обычным "Шахедом" не является значительной.

В то же время физический перехват реактивного аппарата значительно сложнее из-за его высокой скорости. Юрков отметил, что она превышает 400–450 км/ч, тогда как большинство дронов-перехватчиков не рассчитаны на такую скоростную нагрузку.

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По словам эксперта, успешных случаев сбивания реактивных "Шахедов" перехватчиками пока очень мало. Единичные результаты, по его мнению, пока больше похожи на отдельные случаи, чем на стабильную тенденцию.

Оператору в такой ситуации недостаточно просто догнать цель. Нужно заранее рассчитать её траекторию и вывести перехватчик на точку пересечения, что требует высокого мастерства.

Проблемы возникают и с конструкцией самих перехватчиков. При достижении скорости около 350 км/ч и выше могут возникать трудности с отдельными деталями, а батареи не всегда способны обеспечить необходимый режим работы.

Радары могут помочь перехватывать быстрые цели

Юрков считает, что всё более актуальным становится сочетание дронов-перехватчиков с персональными радиолокаторами. Такой подход позволит быстрее обнаруживать быстрые цели и направлять перехватчик не непосредственно в погоню, а на пересечение траектории полёта.

"Вопрос перехвата цели — не догонять её, а перехватывать по траектории – будет становиться всё более актуальным по мере увеличения скорости "Шахедов"", – пояснил эксперт.

Contra-Drone также производит персональные радиолокаторы для огневых групп. По словам Юркова, их сочетание с перехватчиками может помочь улучшить борьбу с высокоскоростными беспилотниками.

В то же время эксперт подчеркнул, что подавление навигации "Шахедов" остается одним из самых эффективных способов противодействия им. Особенно это важно во время массированных атак, когда одновременно к городу или другой цели направляется большое количество дронов.

"Подавляющее большинство "Шахедов" теряет возможность достичь цели именно из-за подавления, а не из-за успешного физического сбивания", – отметил Юрков.

Как сообщал OBOZ.UA, российские реактивные "Шахеды" во время полёта на Киев используют один и тот же маршрут. Такая траектория может быть связана с работой LTE-модемов беспилотников через мобильные сети Беларуси.

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