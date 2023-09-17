Почему Россия во время атак на Украину запускает только по одной ракете с каждого Ту-95: Игнат назвал причину

Во время нанесения массированных ракетных ударов государство-террорист Россия поднимает в небо много бомбардировщиков Ту-95. Таким образом враг тренирует летный состав одновременно с совершением терактов в Украине.

Также стоит учитывают, что часть ракет могут не долетать до Украины и падать на территории РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, бомбардировщик Ту-95 может нести около 8 крылатых ракет Х-101/555. Однако почти никогда россияне не нагружали по максимуму свои самолеты.

Во время ночной ракетной атаки 17 сентября оккупанты подняли в небо 9 бомбардировщиков и запустили 10 ракет. При этом Игнат отметил, что не следует исключать того, что часть ракет могли просто не долететь до территории Украины и упасть в РФ.

"Восемь ракет приблизительно может нести Ту-95, но этого никогда не происходило. Возможно, несколько ракет упало в районе Каспия. Такое случается, такие случаи были зафиксированы даже в районе Волгодонска. Когда ракета отделяется от самолета, что-то не срабатывает, и она может упасть вниз. Поэтому враг выбирает районы пусков, где нет жилых домов, чтобы доказательств не было того, что такое может случаться. Но это скорее исключение", – сказал Игнат.

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Вместе с тем спикер Воздушных сил заявил, что часто во время боевых вылетов оккупанты отрабатывают нанесение ракетных ударов. Таким образом террористы тренируют своих пилотов.

"Враг поднимает много самолетов, по одной ракете отрабатывает нанесение ударов. Это своего рода боевое учение, которое применяется врагом для подготовки экипажей", – добавил Игнат.

Напомним, после нескольких громких "бавовн" на российских военных аэродромах россияне применили беспрецедентные по "надежности" меры предосторожности. Стратегические бомбардировщики Ту-95 на авиабазе "Энгельс" они прикрыли автомобильными шинами. Таким образом российские военные рассчитывают защитить самолеты от ударных дронов.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины отразили очередную ракетную и дроновую атаку России по нашим городам. На утро 17 сентября они сбили шесть вражеских ракет и столько же ударных беспилотников типа Shahed.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 сентября российские оккупационные войска снова атаковали Харьков ракетами. В городе раздались по меньшей мере пять мощных взрывов. Россияне запускали ракеты из Белгородской области РФ.

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