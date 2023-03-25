Почему россияне решили переориентироваться из Бахмута на Авдеевку: генерал-лейтенант ВСУ назвал причины

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в запасе, военный эксперт Игорь Романенко объяснил, почему россияне переориентировались из Бахмута на Авдеевку. По его словам, враг хочет добиться успехов.

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Об этом он рассказал Игорь Романенко в интервью 24 каналу. Отмечается, что почти год оккупанты пытались захватить Бахмут Донецкой области, но в последнее время агрессор сосредоточил свое внимание на Авдеевке.

По словам Романенко, противнику не хватает сил вести боевые действия на всей линии фронта. При этом, она достигает 1 200 километров. Он рассказал, почему враг переориентировался на Авдеевку потому и выбрал вариант штурма именно этого населенного пункта.

"Он видит, что вокруг Бахмута сосредоточены наши усилия. "Нужно делать какие-то действия, достигать результатов хотя бы на каком-то направлении", – сказал Романенко.

Он отметил, что с военной точки зрения возле Авдеевки у врага сильнее логистическое обеспечение.

Кроме того, у россиян на этом направлении лучшие возможности не только артиллерийских, но и авиационных ударов. По словам Романенко, должна быть целая инфраструктура, которая обеспечила бы работу летательных аппаратов. Причем, и пилотируемых, и беспилотных.

"Это не принципиально стратегическое, но лучшее по возможностям направление. Они руководствуются пословицами: "Если не в лоб, то по лбу" и "Авось пройдет, авось достигнем". С этим у них плохо", – добавил военный эксперт.

В то же время, как известно, ситуация вокруг Авдеевки осложнилась. Жесточайшие бои продолжаются.

"Я думаю, наш Генштаб, действующие там низшие штабы и войска Сил обороны примут адекватные решения и будут продолжать выполнять боевые действия оборонительного характера", – убежден генерал-лейтенант ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

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