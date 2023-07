Почему Украина выиграла от попытки мятежа Пригожина: аналитики объяснили "плюсы"

Украина уже выиграла от попытки владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять бунт в России и может выиграть еще больше. После "похода" вагнеровцев "на Москву" подразделения наемников, скорее всего, больше не смогут воевать против Украины, что может навсегда снизить способность РФ вести войну.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 8 июля. В частности, отмечается, что последствия вооруженного восстания для самого "Вагнера" и Пригожина остаются неясными, "но Украина уже выиграла от восстания и может выиграть еще больше".

В ISW считают, что президент РФ Владимир Путин фактически лишился "самой эффективной боевой силой России в настоящее время".

"То, как Путин обращается с группой "Вагнера" – самой эффективной боевой силой России в настоящее время, скорее всего, не позволит им воевать в Украине на время текущего украинского контрнаступления и может навсегда снизить общую способность России вести войну в Украине", – говорится в отчете.

По словам аналитиков, поспешный уход ЧВК "Вагнер" из Бахмута разрушил российские позиции в этом районе и способствовал тактически важным успехам, которых украинские силы добились вокруг города.

