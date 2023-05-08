Почему в РФ устроили провокацию с 'бавовной' над Кремлем? Жирохов оценил две версии

Провокация со взрывами беспилотных летательных аппаратов над Кремлем в столице страны-агрессора России Москве может быть использована как повод для отмены военного парада на 9 мая. Вероятность того, что этой провокацией агрессор пытается оправдать применение ядерного оружия, равна нулю.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов. "Что касается возможности применения ядерного оружия, то я полностью отвергаю эту версию, учитывая последние заявления Китая", – подчеркнул он.

По словам эксперта, страна-оккупант не может пойти на шаг, против которого возражает один из ее главных союзников, от которого она также очень сильно зависима в экономическом плане.

"Если и Китай встанет на сторону Украины, на сторону западной коалиции, для России это будет катастрофой, потому что большая часть экономики России завязана на поставках из Китая. Поэтому вряд ли это будет верным решением", – отметил Жирохов.

В то же время эксперт назвал заслуживающей внимания версию о том, что взрывы над Кремлем могут быть использованы как повод для отмены военного парада в Москве ввиду "составляющей безопасности".

"Понятно, что на парад нужно будет выставлять какую-нибудь технику, какой-то личный состав. В условиях войны, когда известно о больших потерях личного состава и техники, это будет неуместно. Просто отменить парад без какой-либо причины нельзя, ведь это одна из "скреп", а из-за составляющей безопасности это может и прокатить", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что пытаясь скрыть от россиян огромные потери страны-агрессора в войне против Украины, Кремль мог пойти на инсценировку взрывов в центре Москвы. Взрывами могут объясниться и отмена "победных" мер в России.