Один из производителей минометных мин прокомментировал обращение Ивана Сичкаря:

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"Производство корпусов мин в Украине не является проблемой, это действительно можно делать максимально дешево. Но корпус мины – это лишь 20% стоимости. Проблемой производства мин сейчас является отсутствие необходимого количества порохов и взрывников на мировом рынке. Оружие сейчас стало нужно сразу всем. Частично проблемой является отсутствие специальной взрывчатки, но взрывчатку можно заменить менее мощной.

Иван ошибается в одной детали – в том, что для этого достаточно заниматься металлорезкой.

Но в целом Сичкарь прав – ведь производство порохов и взрывников в Украине сейчас возможно наладить, но его не наладили из-за отсутствия решений власти. Да, такое производство стоит несколько сотен миллионов долларов, и больше года работы. Но если бы это начали делать хотя бы в начале вторжения, мы уже имели бы результат.

Посмотрим на опыт союзников.

В США в 2022 году все изготовители боеприпасов получили пятилетние контакты от Пентагона. И Хаймарсы и Джавелины и снаряды производятся сейчас американцами по этим контрактам. Это позволяет производителю разработать финансовый план, рассчитать расходы, привлекать инвестиции, брать кредиты и таким образом покупать новое оборудование под масштабные проекты.

А в Украине никакого долгосрочного планирования нет – у нас нет пятилетних контрактов, у нас нет даже трехлетних контрактов, которые предусматривались указом президента Зеленского о реформе оборонной промышленности. У нас кратковременные контракты.

Поэтому Минобороны и Минстратегпром не думают, как создать собственное производство боеприпасов, а думают, где за любые сумасшедшие деньги можно купить снаряды и мины здесь и сейчас. Но купить порох и взрыватели, чтобы обеспечить все потребности и за границей, сейчас невозможно.

Обстановка в мире только обостряется, и потребность в собственном производстве полного цикла боеприпасов остается для украинской оборонной промышленности основным вызовом, который нам все равно нужно решить.

Власти должны наконец-то принять решение и строить полный цикл производства артиллерийских и минометных боеприпасов в Украине".