Почему войска РФ меняют Покровское направление на Краматорское: эксперт прояснил тактику

Российские оккупационные войска перебрасывают дополнительные подразделения на другие направления Донецкой области, в том числе и Краматорское, поскольку в районе Покровска они не достигли значительных успехов. Таким образом оккупанты ищут слабые места в украинской обороне, чтобы получить хоть какое-то значительное продвижение.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он добавил, что Донецкая область остается ключевым направлением для России.

Оккупанты активизировались в Донецкой области

"То, что мы наблюдаем в последние месяцы, действительно является переброской дополнительных людей в направлении Донецкой области. Трудно сказать, на какой именно участок, потому что люди сегодня утром здесь, потом их перебрасывают на другую локацию. Но известно, что передислоцируют с Сумщины, Херсонщины, Левобережья", – пояснил эксперт.

Что касается Днепропетровщины, то по словам Ступака, у врага есть продвижение примерно на 12 километров, однако эта область для него не является приоритетной.

"Если у россиян есть возможность – они двигаются вперед. Если продвижения нет – они останавливаются и отвлекают украинских защитников дальше", – подчеркнул он.

В свою очередь Донецкая область остается "суперприоритетом" для оккупантов, который они стремятся реализовать в ближайшее время, хотя продвижение продолжается уже более года.

Относительно вопроса, будет ли изменен акцент с Покровского направления на какое-то другое, экс-сотрудник СБУ отметил, что "российская армия как вода, если не может пробить какую-то дамбу, не может преодолеть препятствие и ищет другие места. Она ищет слабые участки почвы, которые можно размывать и дальше обходить ту преграду, которая есть".

Поэтому он предположил, что захватчики действительно устали сражаться вокруг Покровска, ведь они потратили там немало ресурсов, времени и людей.

"Поэтому, возможно, как вариант они рассматривали и такое. Пока украинцы сконцентрировались в Покровске, Константиновке, а Краматорск и дальше... Возможно, по сравнению для россиян это направление выглядит более перспективным, и, возможно, там они попытаются начать какие-то новые наступательные действия", – отметил Ступак.

Напомним, военное командование РФ впервые открыто признало, что страна-агрессор стремится захватить Купянск и останавливаться на нем не собирается. Этот город нужен противнику как плацдарм для дальнейшего продвижения как на Донетчине, так и на Харьковщине.

Как писал OBOZ.UA, ранее начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов предположил, что оккупанты с большой вероятностью будут продолжать проводить наступательные действия во время осенне-зимнего периода, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

