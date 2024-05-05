Почему войска РФ заменили "Ониксы" на "Искандеры" для обстрелов Одесщины: в ВСУ назвали причину

Для обстрелов Одессы и Одесской области россияне в последнее время применяют не "Ониксы", а "Искандеры". Одной из причин перехода на эти ракеты может быть более высокая эффективность "Искандеров".

Кроме того, враг ориентируется на запасы своего вооружения. Такое мнение высказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук вэфире "Єдиних новин".

"[Россияне] используют доступный ресурс. Используют тот ресурс, который они считают более эффективным. "Ониксы" – это применение противокорабельной системы, которая в принципе предназначена для других целей", – объяснил военный.

В то же время оккупанты могут комбинировать разные ракеты для воздушных атак исходя из наличия боезапаса, а также по другим причинам.

"Используя систему "Искандер", оккупанты применяют именно ту систему, которая для этого предназначена. Для того, чтобы работать в режиме "земля – земля". Единственное, что можно добавить – используют они довольно свежие ракеты. Можно констатировать, что работают боеприпасы, которые изготавливаются прямо сейчас", – добавил представитель ОК "Юг".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Дмитрий Плетенчук рассказал, что вражеская система "Искандер-М" мобильная, передвижная, время на развертывание у нее небольшое – минуты, а время на сворачивание еще меньше.

– Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отмечал, что в южных регионах крайне сложно сбивать баллистические ракеты, поэтому РФ делает ставку именно на такой вид террора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!