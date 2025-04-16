Почему враг иногда пробивает нашу ПВО и почему Украине нужна стратегическая ПРО. Интервью с Храпчинским

Последние массированные атаки страны-врага России на украинские мирные города Киев, Сумы и Кривой Рог, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, вызвали вопрос о состоянии украинской ПВО. Не стала ли она менее эффективной? На самом деле речь идет не об ослаблении возможностей противовоздушной обороны Украины, а о сложной тактике нагрузок, применяемой врагом, об усовершенствовании оружия противника, а также об отсутствии у Украины систем ПРО стратегического уровня. В этом Украине требуется усиление.

Видео дня

Существенным усилением могли бы стать десять комплексов Patriot, которые Украина может закупить у США. Если же речь идет о долгосрочных планах, то в нашей стране совместно с европейскими партнерами следует создавать комплексную систему эшелонированной обороны, которая будет защищать и Украину, и Европу от баллистических и крылатых ракет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

– По вашему мнению, свидетельствуют ли последние массированные атаки России на Кривой Рог и Сумы о том, что наша система ПВО сейчас не такая мощная, как это было ранее?

– Говорить об ослаблении украинской системы противовоздушной обороны некорректно. Противник достигает прорывов благодаря использованию сложных нагрузочных тактик и постоянному совершенствованию своих средств поражения. Россия модифицирует ракеты и запускает их в большом количестве, создавая чрезмерную нагрузку на ПВО. Это иногда позволяет им пробивать оборону и добиваться целей. Даже последний массированный удар по Киеву стал возможным именно из-за масштабности атаки благодаря Decoy, то есть отстреливающим приманкам, и это повлекло за собой серьезную перегрузку системы ПВО.

– Соответственно, наша противовоздушная оборона также должна увеличить свои возможности?

– Безусловно, украинская противовоздушная оборона нуждается в усилении. Это возможно только при условии получения большего количества современных систем, позволяющих значительно повысить эффективность защиты. Стоит отметить, что в фокусе обычно находятся ракеты для ПВО, однако не менее важны и другие элементы – радиолокационные системы и командные пункты управления.

Недавно Нидерланды передали Украине один командный пункт, а также ранее предоставили радиолокационные средства. Это позволяет сформировать полноценный новый дивизион, который можно применять отдельно для прикрытия региона.

В общем, чем больше дивизионов, тем больше возможностей для эффективной защиты городов. Например, чтобы обеспечить надежное прикрытие такого города, как Киев или Днепр, необходимо не менее 2-3 полноценных систем Patriot, каждая из которых должна включать радиолокационную установку, командный пункт и шесть пусковых установок.

– Что касается Patriot, президент Зеленский сделал заявление о том, что Украина готова купить у США 10 таких систем. В то же время глава государства напомнил о том, что еще на 25-м саммите НАТО, состоявшемся летом прошлого года в Вашингтоне, была согласована передача Украине дополнительных Patriot, которые, к сожалению, так и не поступили. Итак, 10 систем Patriot. Как они могут изменить ситуацию?

– Получение десяти систем Patriot стало бы существенным усилением украинской противовоздушной обороны, особенно в контексте противодействия баллистической угрозе России. Это позволило бы надежнее прикрывать крупные города и стратегические объекты. В то же время важно помнить, что только обороны недостаточно.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц справедливо отметил: кроме защиты, необходимо также иметь возможность наносить ответные удары по военным объектам на территории РФ. Только комплексный подход – сочетание эффективной ПВО и возможностей нейтрализации вражеского наступательного потенциала – даст результат. Уменьшение способности России наносить удары напрямую связано с усилением нашей наступательной компоненты.

– Вопрос о нашем собственном производстве средств ПВО. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что сейчас наша страна работает над разработкой системы ПВО стратегического уровня, и призвал страны Европы инвестировать в эту программу. Итак, насколько понятно со слов министра, на сегодняшний день достаточного финансирования Украина еще не имеет, соответственно, еще не может запустить эту цепочку производства. По вашим оценкам, сколько времени уйдет на создание такой системы? Можем ли мы рассчитывать, что Украина получит соответствующие западные технологии? Сможет ли сама производить Patriot, IRIS-T и т.п.?

– Когда мы говорим о создании украинской системы ПВО стратегического уровня, речь идет не просто об аналогах Patriot или IRIS-T, а о полноценной системе противоракетной обороны (ПРО). Это уровень американской THAAD или израильской Arrow – технологии, способной перехватывать баллистические ракеты на самом высоком участке траектории, то есть примерно на высоте 100 км. Именно таких средств сегодня в Украине нет, что и позволяет противнику прорывать нашу ПВО, в частности благодаря модифицированным ракетам, как это происходило во время последних атак на Киев.

У Европы пока тоже нет собственных полноценных систем ПРО такого класса. Некоторые компоненты подобных систем уже созданы, например радары или отдельные противоракетные средства, но целостной архитектуры нет. Большинство имеющихся систем имплементированы с американских военных платформ.

На мой взгляд, Украина имеет потенциал стать драйвером разработки такой системы на европейском уровне. Это выгодная инициатива и для самой Украины, и для Европы, которая получит независимый от США защитный щит. Предложение министра Сибиги является фактически призывом к объединению усилий – финансовых, технологических и производственных – с целью создания комплексной системы эшелонированной обороны, способной эффективно противостоять баллистическим и крылатым ракетам, а также дронам-камикадзе.

По поводу сроков, то многое зависит от этапа разработки. Часть технологий уже существует, и слаженное международное сотрудничество может значительно ускорить создание полноценной системы.