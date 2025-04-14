Украина работает над разработкой собственной системы ПВО стратегического уровня, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина работает над разработкой собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня. Он предложил странам Европы инвестировать в данную программу для ускорения ее реализации.

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Такое заявление Сибига сделал утром в понедельник, 14 апреля, во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС, которое проходит в Люксембурге, сообщили в МИД Украины. По его словам, ужасающие удары РФ по Кривому Рогу и Сумам демонстрируют, что российский диктатор Владимир Путин стремится продолжать войну, а не искать мир.

Они также требуют решительных шагов Европы по усилению украинских и собственных возможностей, увеличению давления на Москву и ускорению интеграции Украины в Европейский Союз, добавил министр.

"Вербное воскресенье и начало пасхальной недели должны были быть временем для мира, но Путин превратил их во время террора. Это ужасная реальность в современной Европе. Кассетные боеголовки, которые убивают детей во время больших религиозных праздников. Удар по Сумам был не просто ударом по украинскому городу. Это атака на наши общие принципы, на ценности."

Он выразил благодарность европейским коллегам, выразившим солидарность с Украиной после удара по Сумам, а также дипломатам, посетившим Кривой Рог после убийства девяти детей ракетой врага.

"Призываю ваши правительства и муниципалитеты рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки для Сум и Кривого Рога, для людей в этих городах. Вся Украина будет благодарна вам за это", – сказал глава МИД.

Он также призвал Европу усилить военную помощь Украине, в первую очередь укреплением способностей ПВО: предоставить дополнительные комплексы, пусковые, ракеты и запчасти.

Кроме того, Сибига проинформировал о работе Украины по разработке собственной системы ПВО стратегического уровня и предложил Европе сделать инвестиции в эту программу, чтобы ускорить ее воплощение.

Он также отметил другие первоочередные потребности Сил обороны Украины, включающие боеприпасы, дальнобойные ракеты, бронемашины, инженерное оборудование, боевую авиацию, дроны, дополнительные инвестиции в украинский ОПК.

Сибига также выразил благодарность за инициативы по укреплению обороноспособности Украины, предложенные главой дипломатии ЕС Каей Каллас, а также странам, участвующим в инициативе Чехии по покупке боеприпасов для Украины.

Отдельно глава МИД отметил важность программы ReArm Europe, инициированной президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Сибига поблагодарил и за то, что ЕС продолжил усиливать давление на РФ, и призвал к дополнительным сильным шагам: полное эмбарго на закупку российских энергоносителей, санкции против теневого флота, полноценное использование замороженных активов россиян для поддержки Украины, ограничения в банковском секторе, металлургии, отраслях и атомной энергии.

Министр напомнил о готовности Киев как можно быстрее открывать кластеры вступительных переговоров и подчеркнул, что сейчас не время блокировать процесс вступления Украины в ЕС. По его словам, евроинтеграция –- один из факторов сохранения долгосрочной стабильности и мира в Европе.

Сибига также подчеркнул, что общая стратегия в отношении России должна заключаться не в уступках, а в большей силе, самодостаточности и лидерстве Европы.

"Путин пойдет дальше вглубь Европы и поближе к вашим домам, если его не остановить в Украине. Такая реальность. И мы не хотим, чтобы ваши страны когда-то увидели удары кассетными баллистическими ракетами по жилым кварталам или детским площадкам. Именно поэтому необходимо действовать сейчас, чтобы достичь мира, чтобы усилить Украину и увеличить давление на Москву", – заявил он.

Он указал, что Украина безусловно согласилась на полное прекращение огня, предложенное США, однако Москва отвергла это предложение и усилила террор гражданского населения.

По словам Сибиги, Украина также договорилась с США о частичном перемирии в сфере энергетики и на море, и информировал о российских нарушениях.

Необходимы меры по укреплению доверия, в частности освобождению военнопленных и возвращению похищенных Россией украинских детей, заявил он.

Глава МИД также отметил необходимость полного перемирия и потребности механизмов его мониторинга и гарантирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вербное воскресенье амия России нанесла удар по Сумам, убив 34 человека, среди которых двое детей. Ранения получили 117 человек, среди которых 15 несовершеннолетних. 38 раненых остаются в больницах. В тяжелом состоянии – 11 человек, из них – трое несовершеннолетних.

4 апреля РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой, вследствие чего погибли 19 человек, среди которых девять были детьми.

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