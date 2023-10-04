'Почему вы так упорно хотите, чтобы Россия выстояла?' Подоляк обратился к политикам с Запада, призвавшим остановить помощь Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на западные распри, которые случаются все чаще на фоне обсуждений о продолжении военной помощи Украине, ответил с крайне критичным посланием. Он недоумевает, почему международные партнеры так осторожничают, не позволяя России разгромно проиграть.

Об этом он написал на своем Telegram-канале. Подоляк обратился ко всем руководителям западных государств, которые заговорили о возможности заморозки снабжения ВСУ боевой техникой.

"Еакие мотивы вами управляют? Почему вы так упорно против… уничтожения российской армии, которая десятилетиями пугала страны демократии, и почему вы против резкого сокращения возможности России проводить "специальные разрушительные операции" в разных странах и на разных континентах? А главное, почему вы так упорно хотите, чтобы Россия выстояла?", – обратился он к Западу.

Политик считает, что Кремль не станет просто терять время, которые фактически дарят ему цивилизованные страны своим промедлением. Он проведет работу над ошибками, усилит армию, перезапустит производство вооружения и тяжелой техники и будет искать новые причины для атаки, экспансируя свои пределы.

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"В чем секрет столь очевидного нелогического желания не дать умереть мифу о русской армии? И как этот "убийственный парадокс" можно объяснить своим потенциальным избирателям?", – искренне удивлен Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ находят, что отношения между французским лидером Макроном и канцлером ФРГ Шольцом переживают не лучшие времена. Это негативно влияет на практическую поддержку Украины, которая борется с полномасштабным вторжением РФ.

А в Словакии на парламентских выборах победила партия, лидер которой буквально рассыпается в пиететах Путину. Роберт Фицо отмечает необходимость "суверенной внешней политики", выступает за немедленное прекращение войны в Украине, озвучивая российские пропагандистские нарративы. Перед самыми выборами он повторил в нескольких интервью и выступлениях, что, став премьером, не пошлет Украине "больше ни одного патрона".