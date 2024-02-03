'Почет!' Поезд остановился перед последним кортежем украинского воина на щите. Видео

На Львовщине поезд остановился перед траурным кортежем погибшего украинского защитника. В сети отметили, что поступок машиниста стоит уважения.

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Соответствующее видео опубликовала в TikTok пользователь с ником switasamchuk. Она отметила, что местные жители как раз сопровождали в последний путь Воина на щите.

"Перед нами поезд остановился(!!!), чтобы колонна сопровождения могла проехать. До слез", – подчеркнула женщина.

Отвечая на вопрос, как машинист успел так быстро остановиться, она предположила, что, вероятно, о траурной колонне сообщили по рации.

"Он остановился, потому что это был подъезд к городу, и поезд не двигался на всех парах. Когда мы проходили переезд, увидела работников железной дороги, обслуживающих колеи, которые тоже стояли на коленях", – отметила автор видео.

Также она добавила, что погибший Воин был сиротой, но, несмотря на это, громада села сплотилась, чтобы достойно провести его в последний путь.

"Эту страну не сломать, пока есть такие Люди с заглавной буквы", – убеждена switasamchuk.

Напомним, 1 февраля, в Ривне попрощались с актером Ривненского областного музыкально-драматического театра Владимиром Фединчуком, погибшим в боях за независимость. Жизнь 31-летнего военного оборвалась 22 января вблизи населенного пункта Михайловка Донецкой области. Прощание с Героем прошло на городской Театральной площади.

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– Стало известно о гибели военнослужащего из Броваров Киевской области Александра Горковенко. Жизнь Героя оборвалась 13 июня 2022 года в Луганской области.

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