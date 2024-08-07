Почти 150 багов получили военные при помощи 'Стального фронта'

Компания "Метинвест" в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова начала отгружать свою металлопродукцию для изготовления багги еще в начале 2023-го по запросу Оперативного командования "Юг". Тогда для первой партии из десяти баги понадобилось 3,8 тонн проката. Последнюю партию – 24 единицы техники – доставили на линию огня летом этого года. Всего силы обороны получили 149 баги.

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На передовой мобильная техника для малых боевых групп играет важную роль для выполнения боевых задач нашими защитниками. Баги способны быстро проходить по бездорожью и помогают военным вести разведку и оперативно наносить удары врагу.

"Предпочтение на фронте во многом зависит от наличия эффективной техники, в частности, быстрых, маневренных, простых и надежных миниавтомобилей. Осознавая такую потребность украинских воинов, больше года назад мы начали сотрудничать с Оперативным командованием "Юг" и отгружать свой металл для производства баги. Эта работа продолжается до сих пор. Ее лучшей оценкой являются отзывы воинов, которые благодарны за стальных помощников, прекрасно зарекомендовавших себя в боевых условиях", – отметил директор по операционной деятельности "Метинвест-СМЦ" Александр Паламарчук.

Напомним, "Стальной фронт" – это инициатива бизнесмена Рината Ахметова, которая объединяет помощь всех его бизнесов силам обороны. Общая сумма помощи от бизнесмена уже превысила 9 млрд грн.