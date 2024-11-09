Почти 5% ВВП страны: Польша отчиталась о рекордной помощи Украине

В Польше обнародовали официальные данные об объеме помощи Силам обороны Украины с начала российского вторжения в 2022 году. Согласно им, страна стала лидером по военной и гуманитарной поддержке в отношении своего ВВП.

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Об этом сообщается на сайте президента Польши. В целом, страна оказала помощь на сумму €3,23 миллиарда, что составляет 4,91% ВВП, из которых 0,71% выделено в поддержку Украины, а 4,2% — на помощь украинским беженцам.

Таким образом, Польша обогнала Эстонию, ранее занимавшую лидерскую позицию по размеру поддержки относительно ВВП страны.

Польша также сообщила, что передала самое большое количество тяжелой техники среди союзников – около тысячи единиц. Из почти 800 танков, которые получила Украина, более 350 предоставила именно Польша, что больше, чем совокупное количество, переданное США, Великобританией, Германией, Швецией, Норвегией и Испанией.

Польша передала Украине 14 танков Leopard 2A4, а также технику более старого образца: 60 танков PT-91 и 280 танков моделей T72M, T72M1, T72M1R.

Кроме того, Польша предоставила 250 боевых машин пехоты БМП-1, 100 бронетранспортеров КТО "Росомаха", девять разведывательных машин БРДМ-2, более сотни самоходных пушек и более 30 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Для воздушных сил Украины Польша передала 14 самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24. По данным польских властей, больше самолетов Украине предоставила только Бельгия.

Также Украина получила от Польши десятки беспилотников для близкой разведки, сотни дронов-камикадзе, а также зенитные и противоракетные комплексы.

Дополнительно Польша передала более 100 миллионов единиц боеприпасов разных типов и калибров, а также 20 тысяч комплектов Starlink.

В Польше сообщили, что в настоящее время в стране проживает 980 тысяч украинских беженцев. По данным МВД Польши, в 2022 году страна потратила на их содержание 4,9 миллиарда злотых (€1,13 миллиарда), а в 2023 году – 2,5 миллиарда злотых (€580 миллионов).

Кроме того, Польша имеет самый высокий среди стран Организации экономического сотрудничества и развития уровень занятости среди беженцев – 65%.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна сможет передать Украине истребители МиГ-29 только после того, как получит новые боевые самолеты. Он призвал украинцев понять, что главным приоритетом для них есть поддержка собственной обороноспособности.

Как сообщал OBOZ.UA, польский президент Анджей Дуда сообщил, что Польша передала Украине военную помощь примерно на 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов США). Общая стоимость помощи – военная, гуманитарная, другая – 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов США).

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