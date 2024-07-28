Почти два года был без вести пропавшим: на Донбассе погиб Герой из Винницкой области

На войне за независимость Украины погиб воин из Хмельника Винницкой области Василий Шиндер. Почти два года защитник считался пропавшим без вести, однако, к сожалению, подтвердилось самое страшное.

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Об этом 26 июля сообщил Хмельникский городской совет. Выяснилось, что жизнь Василия оборвалась еще 23 октября 2022 года.

Он погиб в боях с российскими оккупантами возле села Опытное Донецкой области. Военному было 28 лет.

"Городской голова Николай Юрчишин вместе со старостинскими округами, депутатским корпусом, исполнительным комитетом, аппаратом городского совета и жителями громады выражают искреннее и глубокое соболезнование семье защитника Украины. Светлая память воину, который положил свою жизнь на алтарь своей Родины", – сказано в сообщении.

Про день, когда громада будет встречать защитника Украины "на щите" и день его захоронения в горсовете пообещали сообщить отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину отдал жизнь еще один защитник с Волыни. Игорь Заец погиб во время вражеского штурма в Донецкой области 24 июля.

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