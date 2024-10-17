Почти два года считался пропавшим без вести: в Черкассах простились со старшим матросом Антоном Колесниковым. Фото

В Черкассах провели в последний путь старшего матроса Антона Колесникова, который погиб на поле боя во время выполнения боевого задания. Воин героически погиб 26 апреля 2022 года во время последнего боя в населенном пункте Попасная в Луганской области.

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Почти два года Колесников считался пропавшим без вести, похоронить его родные смогли только 17 октября 2024 года. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко.

Антон Колесников родился 11 апреля 1997 года, учился в Колледже морского и речного флота Киевской государственной академии водного транспорта. Затем получал образование на бакалаврате и параллельно работал штурманом в Киевском речном порту. В 2018 году парня призвали на срочную службу в Военно-морские силы ВСУ. В следующем году он подписал контракт с ВСУ, а через год получил статус Участника боевых действий.

После демобилизации Антон вернулся к работе штурманом на грузовых судах Киевского речного порта.

В начале российского полномасштабного вторжения боец вернулся в службу. Воевал на должности стрелка стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части.

"Почти два года Антон считался пропавшим без вести и только теперь мы получили подтверждение, что он героически погиб 26 апреля 2022 года во время последнего боя в населенном пункте Попасная..." – написал Тищенко.

"Антон был человеком чести, смелости и несокрушимого духа. Его безграничная любовь к родной земле сочеталась с самоотверженностью в борьбе за покой каждого из нас. Память о нем навсегда останется в сердцах родных, друзей, побратимов и всех, кто его знал. Царство небесное и светлая память Герою", – отметил чиновник.

Он добавил, что мама погибшего Героя Наталья Колесникова работает в департаменте архитектуры и градостроительства Черкасского городского совета. Она до последнего не теряла надежды, что сын вернется живым с войны.

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