Почти год семья ничего не знала о его судьбе: в российском плену умер 74-летний гражданский из Энергодара. Фото

В российском плену умер старейший гражданский пленник РФ из оккупированного Энергодара на Запорожье Александр Марков. Жизнь 74-летнего мужчины оборвалась 26 июня во время этапирования в Усть-Лабинск (Краснодарский край России).

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Незаконно удерживаемый врагом украинец не пережил российских тюрем и застенков. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов со ссылкой на сына умершего.

Больного пожилого мужчину арестовали 8 мая 2024 года. С тех пор почти год, вплоть до марта 2025 года, его семье ничего не было известно о судьбе пленного. Весной они узнали, что оккупационный "суд" приговорил мужчину "за государственную измену" к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

"Умер Александр Марков 26 июня 2025 года на этапе. Это еще одно напоминание о жестокости, с которой враг обращается с нашими людьми: как с военнопленными, так и гражданскими, в том числе и пенсионерами", – написал Орлов.

Подробности смерти Александра Маркова и ее точная причина украинской стороне пока неизвестны. Но это свидетельствует об одном – плен убивает, калечит судьбы и жизни, забирает здоровье и обрекает людей на ужасные испытания, отметил городской голова Энергодара.

Он добавил, что по состоянию на июль 2025 года известно о 27 энергодарцах, которые остаются в российском плену. Семь из них – женщины, 13 – это работники Запорожской атомной электростанции.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля в рамках обмена пленными из российской неволи вернулся 70-летний гражданский Николай Медик из Донецкой области. В плену он оказался еще в апреле 2022-го года. Мужчина с 2014-го года открыто осуждал захватчиков и выражал поддержку украинской власти.

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