Почти как в Афганистане: на Лимано-Купянском направлении Россия сосредоточила более 100 тысяч солдат, – Череватый

На Лимано-Купянском направлении Россия сосредоточила мощную группировку – более 100 тысяч военнослужащих. Приблизительно такое же количество личного состава советские войска задействовали на пике войны в Афганистане.

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Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он отметил, что оккупанты в течение суток 17 июля 7 раз пытались штурмовать на этом участке фронта.

"На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку: более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 550 артиллерийских систем и 370 реактивных систем залпового огня", – сказал он.

Череватый сравнил, что на пике войны в Афганистане советские войска задействовали тогда 120 тысяч военнослужащих. Кроме того, на Лимано-Купянском направлении россияне сосредоточили десантные подразделения и свои лучшие мотопехотные подразделения.

Также на этом участке фронта оккупанты сконцентрировали боевой армейский резерв как дополнительную поддержку, территориальные войска, частные военные компании, такие как "Шторм-Z".

Враг сосредоточился на том, чтобы прорвать украинскую оборону, добавил Череватый.

"Наши воины стойко держат оборону, не дают врагу перехватить инициативу, поэтому наносят постоянно удары. За эти сутки враг 543 раза бил по нам разными системами и калибрами артиллерии, совершил 14 авиа налетов", – добавил спикер.

Он отметил, что оккупанты также совершили 7 штурмов. Отбивая эти атаки врага, украинские бойцы уничтожили 40 россиян, еще 103 были ранены.

Также ВСУ уничтожили:

3 танка;

4 боевые машины пехоты;

пушку "Мста-Б";

миномет;

2 беспилотника;

3 авто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Купянском направлении украинские воины держат оборону. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что оккупанты здесь перешли в наступление, поставив цель разбить украинские войска в районе Купянска.

Силы обороны на востоке и юге за неделю уволили почти 18 кв. км территорий, взяли десятки пленных и уничтожили сотни единиц оружия и техники врага. Всего за время наступления уволено 210,5 кв. км, заявили в Минобороны Украины.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 16 июля в Украине ликвидировано около 620 кафиров. Потери армии РФ превысили с начала вторжения 238 300 человек.

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