Почти половина боевых столкновений на фронте – наступательные действия украинских подразделений, – Сырский

Российская оккупационная армия несколько сократила количество штурмов на передовой, но агрессор по-прежнему ежедневно предпринимает более сотни таких попыток. Защитники Украины активно обороняются и также проводят наступательные операции.

Видео дня

Подробностями поделился главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский, который дал новое интервью ТСН. Запись беседы была опубликована на YouTube 30 июня.

"Ситуация на фронте остается сложной. Было бы неправильно недооценивать противника и считать, что он сильно ослаблен и отступает на основных направлениях", – отметил генерал в начале интервью.

Позже главнокомандующий оценил статистику боев: активность врага на фронте снизилась примерно на треть.

"Активность противника значительно снизилась. Я не скажу, что вдвое, но на одну треть – точно", – сказал он.

В частности, сократился перечень направлений, где оккупанты пытаются активно продвигаться вперед. По словам Сырского, ранее таких участков фронта было 13, а сейчас речь идет о семи, из которых четыре можно назвать основными.

Главные истории дня

"Если смотреть на количество ежедневных штурмовых действий, оно остается высоким — в среднем 240–260 в сутки. Однако почти 45%, а иногда и до 50% из них составляют наступательные действия украинских подразделений", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Генерал добавил, что численность захватчиков также сократилась и в настоящее время составляет 722 000 военнослужащих вместе с оперативным резервом.

Как писал OBOZ.UA, Генеральный штаб ВС Украины сообщил, что за неполные сутки 30 июня (по состоянию на 22:00) на передовой произошло 203 боестолкновения. Где было больше всего боев, читайте в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!