Враг сосредоточил попытки наступления на Донбассе: подробности боевых действий и карта фронта

С начала суток 29 июня оккупанты 63 раза атаковали позиции Сил обороны Украины. Наибольшее количество боевых столкновений произошло на Покровском, Славянском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

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Также продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов Сумской области, где под обстрелом оказались населенные пункты Коренек, Рогизно, Волфино и Будки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, где оккупанты 18 раз атаковали украинские позиции в районах Родинского, Новоалександровки, Сергиевки, Удачного, Софиевки, а также в направлении Вольного, Ганновки, Шевченко, Белицкого, Беляковки и Новопавловки. Одно боевое столкновение, по состоянию на момент публикации, продолжается.

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На Славянском направлении Силы обороны отразили 14 атак вблизи Закитного и в направлении Кривой Луки, Ризниковки и Рай-Александровки.

На Гуляйпольском направлении украинские военные успешно отразили 12 атак в районах Чаривного, Привольного, Гуляйпольского, а также в направлении Ровно, Верхней Терсы, Цветкового и Новоселовки. Еще три боевых столкновения продолжаются.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 11 атак вблизи Иванополья и в направлении Константиновки и Николайполя. Одно боевое столкновение продолжается в настоящее время.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз пытался прорвать оборону украинских войск. Пять атак защитники отразили в районах Лимана, Старицы, Охримовки, Синельникового, Вовчанских Хуторов, а также в направлении Шевьяковки и Хатнего; ещё два боевых столкновения продолжаются.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, которые по состоянию на 16:00 еще продолжались. Кроме того, оккупанты совершили 31 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Лиманском направлении украинские военные отразили три атаки вблизи Новоселовки, Дробишевого и Лимана. Одно боевое столкновение продолжается.

На Ореховском направлении российские войска один раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Белогорья.

В то же время на Купянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано.

Напомним, несмотря на позитивные новости с фронта, Украина по-прежнему сталкивается с рядом критических технологических проблем, которые существенно влияют на ход боевых действий. В настоящее время существует несколько ключевых направлений, где ВСУ нуждаются в срочных решениях.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что Украина продолжает работу над созданием собственного баллистического оружия, которое в будущем может стать одним из ключевых факторов сдерживания России. В Министерстве обороны убеждены, что появление украинских баллистических ракет будет иметь не только военное, но и геополитическое значение для государства.

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