'Почувствовал неприятный запах': пленный оккупант пожаловался, что ликвидированных в Украине захватчиков не забирает их командование. Видео

Попавший в плен к украинским военным российский оккупант Руслан Абдулов пожаловался, что ликвидированных захватчиков никто не забирает с поля боя. Неподготовленных "мобиков" и контрактников как мясо бросают на фронт, после чего их тела никого не интересуют.

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Видео допроса россиянина опубликовал в Telegram украинский журналист, главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Россиянин заявил, что когда подписывал контракт, не собирался никого убивать. Думал, что удастся "пропетлять" год, копая окопы в посадках.

"Когда сюда заходили, я просто был в шоке. Когда я почувствовал сразу со въезда неприятный запах, потом начались обстрелы минометные, когда ехали на броне. А когда начали пересекать железную дорогу, заезжать на эту улицу, где нам сказали закрепиться, когда там прямо на глазах человек слезает с БТРа, прилет – и у него сразу ноги нет, а кого-то головы... Вот тогда мне стало очень страшно. Я, честно, был не готов к этому", – отметил оккупант.

Он отметил, что путинские преступники так и остаются лежать там, где простились с жизнью.

"Сейчас вот они валяются там, там столько их валяется... Сейчас их немного присыплет и все, больше никто их не найдет", – отметил Абдулов, допустив, что обнаружат эти тела разве что после окончания войны, когда начнется восстановление населенных пунктов. Поэтому он решил, что избежать такой судьбы ему самому поможет сдача в плен.

"Так, как мы попали, от нас просто, грубо говоря, от 80-90 человек ничего не осталось. Нас в течение суток всех разбомбили. Так что, ребята, помните это, и решайте сами", – добавил россиянин, обращаясь к другим "мобикам" и контрактникам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пропаганда РФ продолжает прилагать усилия, чтобы отговорить оккупантов сдаваться в плен на войне в Украине. Захватчиков пугают выдуманными пытками и предлагают им выбрать смерть вместо плена.

– Пленный 33-летний оккупант из Беларуси рассказал, как уехал на "заработки в Москву", а оказался на войне против Украины. Мужчина заявил, что "не хотел" убивать украинцев, но ему нужны были деньги.

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