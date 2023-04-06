''Почувствовала, что все пошло не по плану'': гауляйтер Кирилловки сбежала в Москву, прихватив с собой имущество из баз отдыха. Фото

Гауляйтер временно оккупированной Кирилловки на Запорожье Екатерина Уманец сбежала в Москву. Предательница, вероятно, почувствовала, что что-то пошло не по плану, поэтому решила сбежать, прихватив с собой награбленные на местных базах отдыха вещи.

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В частности, вместе с приспешниками Уманец демонтировала там технику и оборудование, мебель и сантехнику, грузовую технику и даже собрала весь металл, сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). В то же время у украинских правоохранителей есть списки всех мародеров, заверил он.

"Почувствовав, что что-то пошло не по плану, она не захотела повторять судьбу гауляйтера Акимовки Макса Зубарева, и сбежала!" – отметил Штирлиц.

По его информации, в России предательница вступила в партию покойного Владимира Жириновского ЛДПР, активно поддерживает ее в соцсетях, и так же активно поливает г**ном своего бывшего приспешника, гауляйтера оккупированной части Запорожской области и экс-"регионала" Евгения Балицкого.

Напомним: ранее члены семьи гауляйтера временно оккупированных территорий Запорожской области Евгения Балицкого решили сбежать из Крыма, и судя по всему, навсегда. Сын предателя вместе со своей семьей поселился в городе Дубай (ОАЭ).

Примечательно, что ранее в сети появилась информация, что сын гауляйтера Балицкого распродает ресторанный бизнес во временно оккупированном Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 апреля во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль на проспекте Богдана Хмельницкого. В нем находился коллаборант Максим Зубарев;

– оккупанты вывезли раненного Зубарева из временно захваченного Мелитополя. Гауляйтер поселка Акимовка якобы выжил, однако получил настолько серьезные травмы, что захватчикам пришлось его увезти. При этом медики якобы благоприятных прогнозов для предателя Украины не дают.

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