''Ситуация заставляет нас'': сын гауляйтера Балицкого вместе с женой и ребенком сбежал из Крыма в Дубай

Члены семьи гауляйтера временно оккупированных территорий Запорожской области Евгения Балицкого решили внезапно сбежать из Крыма. Вместо временно оккупированного полуострова сын предателя вместе со своей семьей поселился в городе Дубай (ОАЭ).

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Судя по всему, родственники гайляйтера решили сбежать из Крыма навсегда. Об этом сообщает Telegram-канал "Риа-Мелитополь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сын предателя Александр Балицкий со своей женой Анной Балицкой (Шишкиной) и дочерью Никой покинули временно оккупированный Крым в срочном порядке.

Жена предателя призналась в своем Instagram, который, к слову, запрещен на территории государства-террориста РФ, что переехала с семьей в Дубай. Также она в соцсети "попрощалась" с временно оккупированным Крымом.

В своей соцсети женщина опубликовала фотографию Памятника затопленным кораблям в Севастополе и написала, что было "обидно" уезжать, но "ситуация" заставила принять это решение.

Примечательно, что ранее в сети появилась информация, что сын гауляйтера Балицкого распродает ресторанный бизнес во временно оккупированном Севастополе.

Напомним, гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий создал свою частную военную компанию – батальон имени Судоплатова. Однако с набором добровольцев у него возникли проблемы.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской области коллаборанты уже начали продумывать план побега на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. Предатели надеются, что в течение считанных часов им удастся сбежать в оккупированный Крым.

В это же время российские оккупанты в Крыму продолжают подготовку к защите от контрнаступления Сил обороны Украины. В селе Новоотрадное вблизи Керчи захватчики перерыли пляж и установили там фортификационные сооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией украинском Крыму патриоты продолжают сопротивление. На улицах Севастополя и других городов снова появились плакаты активистов и желтые ленты – символ мирного протеста против российских захватчиков.

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