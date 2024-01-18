Под Авдеевкой отражены 22 атаки оккупантов, враг активизировался под Купянском и Лиманом – Генштаб

Украинские защитники в течение суток отразили 22 атаки российских оккупантов под Авдеевкой. Враг также активизировался под Купянском и Лиманом.

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В сутки на фронте произошло 114 прямых боевых столкновений между Силами обороны и путинской армией. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 18 января.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Республики Беларусь выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

При этом захватчики по артиллерии и минометам атаковали около 20 населенных пунктов, в том числе Клюсы Черниговской области; Советское Сумской области; Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочково, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 атак армии РФ в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Однако оккупанты нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, подразделения ВСУ отразили 2 атаки противника в районе Богдановка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. В то же время под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинские защитники отбили 22 атаки врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще – 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. При этом артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают удерживать противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 13 раз пытался улучшить тактическое положение. Оккупанты по авиации ударили по району населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении Силы обороны Украины отразили 4 атаки противника в районах западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области. Однако враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Также оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли российских оккупантов подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении захватчики с помощью артиллерии атаковали областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Змиевка, Тягинка, Ивановка, Садовое, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области.

В Генштабе отметили, что РФ не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, поэтому оккупанты совершили 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время , авиация ВСУ за сутки нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали в боях 780 военных российской армии. На сегодняшний день агрессор потерял на нашей земле уже 373 600 живой силы. Также защитники уничтожили множество военной техники и вооружения врага, в том числе 179 единиц накануне.

Во время российской воздушной атаки в ночь на 18 января силы ПВО уничтожили 22 из 33 "Шахедов". Часть не сбитых ударных БПЛА тоже не достигла своих целей.

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