Под Авдеевкой штурмы идут постоянно, ВСУ дают отпор врагу: военный рассказал о ситуации. Карта

Российская террористическая армия продолжает атаковать на Авдеевском направлении. Путинские захватчики проводят штурмовые действия, а также массированно обстреливают из артиллерии и минометов.

В свою очередь украинские защитник дают отпор врагу и уничтожают технику и личный состав армии РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гондюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, самая сложная ситуация южнее Авдеевки. После захвата россиянами населенного пункта характер действий на этом участке фронта не изменился.

Оккупанты не прекращают проводить штурмовые действия. Также враг активно применяет артиллерию и другие средства поражения.

"Направление южнее Авдеевки горячий, как и был весь этот период с октября. Характер действий на нашем направлении не изменился. Постоянные штурмовые действия, постоянные обстрелы. Около 100 обстрелов артиллерией и минометами за последние сутки осуществил враг", – сказал украинский военный.

Кроме того, офицер подчеркнул, что ВСУ ежедневно уничтожают личный состав и технику российской оккупационной армии. Отдельно он отметил роль дронов, которые помогают приобретать неравнодушные украинцы.

По словам Цехоцкого, БПЛА помогают украинским воинам в условиях нехватки артиллерийских боеприпасов.

"По состоянию на сегодня было шесть штурмовых действий за прошедшие сутки. Постоянные скиды с дронов, дроны-камикадзе работают и так далее. Несмотря на то, что они получили эйфорию в Авдеевке мы их всех уничтожаем каждый день. Уничтожаем технику, уничтожаем склады. Благодарим нашим гражданам, нашим волонтерам, дроны, которые мы собираем, дают свой результат. Это нам помогает, пока западные боеприпасы находятся в дороге", – отметил Цехоцкий.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал обвинения в том, что Силы обороны можно было вывести из Авдеевки раньше. По его словам, он не из тех людей, которые подвергают сомнению решения ВСУ, так как военным нужно доверять, потому что они знают, когда и что им необходимо делать.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в битве за Авдеевку понесли большие потери, чем в боях за Бахмут. Только за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составляют более 47 тысяч военных.

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