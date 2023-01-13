Под Бахмутом ликвидированы уже четыре криминальных авторитета из России: выживших могут делегировать в Госдуму. Фото

В боях под Бахмутом Донецкой области ликвидированы по меньшей мере четыре криминальных авторитета, которых выпустили из зон и бросили на войну против Украины. Лидеров преступных банд в России хоронят как героев, а их выживших подельников могут делегировать в госдуму РФ.

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Об этом 13 января пишет Telegram-канал "Можем объяснить". В частности, отмечается, что в боях за украинский Бахмут погибли известные уголовники Сергей Максименко, Андрей Бережных, Игорь Куск и Олег "Колобок" Дзарахохов.

Сергей Максименко "Макс"

В январе пришла похоронка на лидера пензенской организованной преступной группировки (ОПГ) "Олимпия" Сергея Максименко по прозвищу "Макс". Он известен в Пензе тем, что под его руководством преступники следили за местными полицейскими и совершили покушение на одного из них. В 2014 году Максименко пошел на сотрудничество со следствием и получил 25 лет колонии.

Андрей Бережных

В январе также стало известно о гибели в составе ЧВК "Вагнера" лидера киллеров из Саратовской области, который в 2012 году "сел" на 25 лет. Андрей Бережных из города Балаково известный по серии громких покушений в 90-х. Причем он пользовался гранатометом еще в мирное время – расстрелял офис местного телеканала, что легло в основу обвинительного приговора.

По версии Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" российскому криминалитету позволил вступать в ЧВК "Вагнера" вор в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов). Такое сотрудничество с властями в криминальном мире не считается нарушением "понятий".

Игорь Куск

В сентябре 2022 года в Татарстане на Аллее славы похоронили бывшего лидера местной банды "Кусковские", ветерана афганской войны Игоря Куска. В Нижнекамске члены его ОПГ запомнились убийством двух директоров строительной фирмы "Татсантехмонтаж".

Куск в прошлом был преподавателем начальной военной подготовки и физкультуры. В 1988 году создал банду в Нижнекамске, пригласив туда некоторых своих учеников, руководил ею до 2013 года. В 1992 году Куск получил три года за кражу, в лагере завоевал "криминальный авторитет". А в 2008 году Куск, находившийся в розыске, был условно осужден за ношение оружия.

В 2015 году Куск был признан виновным в убийствах и других особо тяжких преступлениях, за что получил 23 года колонии строгого режима. Он отбыл только 9 лет наказания, в июле 2022 года в составе ЧВК "Вагнера" отправился на фронт в Украину. 6 сентября Куск под Бахмутом был смертельно ранен осколком в голову.

Олег "Колобок" Дзарахохов

Был киллером в осетинской банде "Джако". В 2016 году получил приговор на 19 лет, а в ноябре 2022 года погиб под Бахмутом. Российские пропагандисты приписали Дзарахохову подвиги в боях за деревню Озаряновка. В Северной Осетии банда Джако совершила как минимум шесть убийств, в том числе прокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России объявили "героем" и похоронили с почестями погибшего в Украине зека-вагнеровца, который был осужден за убийство. 46-летний Сергей Молодцов из города Серов Свердловской области РФ сидел в тюрьме за то, что забил до смерти родную мать.