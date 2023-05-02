Под Бахмутом погибли двое добровольцев из Канады: служили в Интернациональном легионе. Фото

В боях с российской оккупационной армией на Бахмутском направлении погибли двое добровольцев из Канады. 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко служили в Интернациональном легионе.

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Об этом в понедельник, 1 мая, сообщило издание CBC News. По данным журналистов, воины погибли 26 апреля во время артобстрела российскими оккупантами.

В это время они вместе с украинскими бойцами выполняли боевое задание по удержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут. Как говорится в материале, военные нашли укрытие, однако оно подверглось прямому попаданию вражеского снаряда. Такие данные журналисты получили от командира военнослужащих.

"Они оба очень гордились тем, что делали. Мы были как семья. Как будто я потерял своих братьев", – сказал командир.

Издание пишет, что связывалось с Портером за три дня до его гибели. Он рассказывал о тяжелых условий на фронте.

"Дайте мне подумать, как выжить в следующие несколько дней. В первый раз это была мясорубка, и на этот раз я не ожидаю ничего лучшего", – написал он.

В Министерстве внутренних дел Канады заявили, что "осведомлены о сообщениях" о гибели двух канадцев и "связываются с властями для получения дополнительной информации". По данным издания, тело Зеленко удалось доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.

Оба военных ранее служили в Вооруженных силах Канады, но уволились из армии до того, как отправились воевать в Украину.

По неофициальным подсчетам CBC News, добровольцы стали четвертым и пятым гражданами Канады, погибшими в Украине с начала российского полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами на фронте в Украине погиб 26-летний американский доброволец Купер "Гаррис" Эндрюс. Он погиб в городе-крепости Бахмут Донецкой области, за который продолжаются жестокие бои.

Также в боях за свободу нашей страны погиб доброволец Зураб Одишвили из Грузии. Он воевал за Украину в рядах Кавказского легиона. "Человек с золотым сердцем!" – описал погибшего героя его командир.