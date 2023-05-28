Под оккупированной Кадиевкой прогремели взрывы и поднялся дым. Фото 'бавовны'

В воскресенье, 28 мая, вблизи оккупированной Кадиевки в Алмазном Луганской области прогремели по меньшей мере три взрыва. Предварительно прилет пришелся в район почты, где в пустых домах украинцев жили оккупанты.

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О взрывных событиях в городе сообщили местные Telegram-каналы. Расстояние до города от линии фронта составляет около 40 км.

Напомним: также утром 28 марта взрыв прогремел в центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье. Вероятно, он связан с месторасположениями российских оккупационных войск. Обстоятельства выясняются.

Накануне же взрывы весь день гремели в Белгородской области России. Там заявили, в частности, об обстреле Шебекино.

"Публикуем момент и последствия обстрела Шебекино. Выбиты стекла ледовой арены, поврежден фасад. Также были прилеты по пешеходному мосту, детской футбольной площадке и парковке. Пострадавших нет. В больницу доставили одну женщину, которой стало плохо из-за стресса", – писали СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 мая во временно оккупированный Мариуполь посетила "бавовна", раздалось по меньшей мере три взрыва. Местные жители сообщили о работе российского ПВО со стороны Никольского;

– в тот же день во временно оккупированном Бердянске Запорожской области также раздавались взрывы. Местные жители сообщали о попадании по базе отдыха "Химик", где размещалось большое количество российских захватчиков.

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