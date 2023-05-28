В Мелитополе прозвучал громкий взрыв: что-то 'подгорает' у оккупантов

Утром 28 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Сейчас выясняются обстоятельства и последствия взрыва.

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На данный момент известно, что взрыв прогремел в центре города. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По его словам, взрыв, вероятно, связан с местами расположения российских оккупационных войск. Федоров добавил, что обстоятельства произошедшего выясняются.

"В Мелитополе громко. В центре города раздался одиночный взрыв. Что-то подгорает у окупантов, выясняем", - написал городской голова.

Мелитопольские Telegram-каналы подтвердили информацию Федорова о взрыве, но конкретных деталей также пока не сообщали.

Напомним, в оккупированном Мелитополе 25 мая произошла новая "бавовна". Взрывы прогремели в районе захваченного аэродрома.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации активно готовятся к тому, что им придется обороняться от контрнаступления украинских воинов в направлении Мелитополя Запорожской области. Захватчики сооружают не только обычные фортификационные линии. Они затапливают некоторые территории для создания природных преград.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированном Запорожье российские оккупанты снова понесли потери. В районе оккупированного Мелитополя были "демилитаризованы" два вражеских штурмовика Су-25.