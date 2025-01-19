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Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 199 боевых столкновений. Половина из них – 98 боев – зафиксирована на Покровском направлении.

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Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по ряду военных целей противника, в частности, поражен пункт управления, склад ППМ и две станции ПВО. О ситуации накануне и до 08:00 19 января рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба.

В ГШ отметили, что за прошедшие сутки россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных и 25 авиационных ударов, в частности, задействовали семь ракет и сбросили 37 КАБ. Кроме этого, произвели около пяти тысяч обстрелов, из них 117 — из реактивных систем залпового огня и привлекли для поражения 2420 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глушковка, Шейковка, Боровская Андреевка, Борщевка, Марковое, Петровка, Отрадное, Разлив, Веселое, Темировка, Константинополь, Новоселка.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один склад  ГСМ, одну станцию РЭС и еще шесть других важных целей противника.

За сутки по всей линии фронта произошло 199 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой и Песчаного: там за сутки произошло девять атак оккупантов.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Северское направление : враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часова Яра.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На Покровском направлении наши защитники останавливали 98 наступательных действий агрессора в сторону населённых пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Силы обороны отразили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки  боевых столкновений не было.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины были остановлены два штурма противника.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 – из реактивных систем залпового огня.

Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

По состоянию на 06:00 19 января, по данным Военно-морских сил ВСУ, российские военные корабли в Черном и Азовском морях отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря – 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.
Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатых ракеты, 76 автомобилей и единицу специальной техники.

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