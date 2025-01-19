Под Покровском произошло 98 боев за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 199 боевых столкновений. Половина из них – 98 боев – зафиксирована на Покровском направлении.

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Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по ряду военных целей противника, в частности, поражен пункт управления, склад ППМ и две станции ПВО. О ситуации накануне и до 08:00 19 января рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба.

В ГШ отметили, что за прошедшие сутки россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных и 25 авиационных ударов, в частности, задействовали семь ракет и сбросили 37 КАБ. Кроме этого, произвели около пяти тысяч обстрелов, из них 117 — из реактивных систем залпового огня и привлекли для поражения 2420 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Глушковка, Шейковка, Боровская Андреевка, Борщевка, Марковое, Петровка, Отрадное, Разлив, Веселое, Темировка, Константинополь, Новоселка.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один склад ГСМ, одну станцию РЭС и еще шесть других важных целей противника.

За сутки по всей линии фронта произошло 199 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой и Песчаного: там за сутки произошло девять атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

Северское направление : враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники останавливали 98 наступательных действий агрессора в сторону населённых пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны отразили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки боевых столкновений не было.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины были остановлены два штурма противника.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

По состоянию на 06:00 19 января, по данным Военно-морских сил ВСУ, российские военные корабли в Черном и Азовском морях отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатых ракеты, 76 автомобилей и единицу специальной техники.

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