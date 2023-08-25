Под предлогом 'оздоровления': оккупанты вывезли украинских детей в Кабардино-Балкарию и Новосибирск

Оккупационные войска страны-агрессора России продолжают совершать преступления против украинских детей. На этот раз школьников из временно захваченных городов на востоке и юге нашего государства россияне вывезли в Кабардино-Балкарскую республику и Новосибирскую область.

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Об этом в четверг, 24 августа сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что зафиксированы очередные случаи вывоза детей из украинских городов в санатории и базы отдыха на территории РФ.

Оккупанты совершают эти преступления под предлогом "отдыха и оздоровления".

"В частности, источники Центра национального сопротивления сообщают о пребывании украинских детей на территории Кабардино-балкарской республики России и Новосибирской области", – говорится в сообщении.

В организации напомнили: похищение детей является одной из составляющих геноцида, который россияне совершают против украинского народа.

17 августа стало известно, что российские террористические власти только за последний период вывезли еще 450 детей в Россию.

50 учеников старших классов отправили в Ярославль, чтобы в дальнейшем побуждать их поступать в местный университет им. Демидова. А 200 детей из Довжанска в Луганской области были направлены в Анапу. Еще 250 детей из Запорожской и Херсонской областей были отправлены в Краснодарский край.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что россияне незаконно вывезли в Беларусь из временно оккупированных городов Украины более трех тысяч украинских детей. Маленьких украинцев там "кормят" пропагандой и заставляют ненавидеть родную страну.

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