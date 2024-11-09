Под прикрытием дымового занавеса: украинские штурмовики зачистили вражеские позиции на Покровском направлении. Видео

Украинские военнослужащие продолжают наносить потери российским оккупантам на Покровском направлении. Под прикрытием дымового занавеса защитники успешно провели операцию по зачистке позиций врага.

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При этом немаловажную роль в операции сыграла аэроразведка. Об этом в Telegram сообщает 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала".

Вражеские позиции были зачищены в районе населенного пункта Новогродовка на Покровском направлении. В результате операции россияне понесли потери личного состава.

Оккупанты дважды пытались подбить БМП Bradley, которая везла штурмовую группу на позиции, но все напрасно. Несмотря на попадания, Bradley продолжила движение, оказывая огневую поддержку.

В свою очередь аэророзведка точно выявила укрытия противника, которые были уничтожены гранатами.

Ранее сообщалось, что над городом Покровск в Донецкой области действительно нависла угроза захвата войск РФ. Враг находится в восьми километрах от районного центра и прибегает к активным штурмовым действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Виталий Миловидов подчеркнул, что на Покровском направлении тяжелые бои также идут в Селидово. Там враг начал штурм в конце октября и использует большие резервы, но главная его цель – районный центр.

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