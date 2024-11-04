'Угроза велика': эксперт оценил планы врага по Покровску и указал на проблему с обороной

Над городом Покровск в Донецкой области действительно нависла угроза захвата войск РФ. Враг находится в восьми километрах от районного центра и прибегает к активным штурмовым действиям.

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Однако у Украины еще есть время, чтобы позаботиться об обороне города, который, к сожалению, до сих пор должным образом не подготовлен. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, адвокат Олег Симороз.

"Нужно изменить подход. Надеюсь, наше командование пересмотрит стратегию оборонных действий, потому что у нас очень большие проблемы с фортификационными сооружениями, с подготовкой городской застройки к обороне", – говорит он.

Темпы продвижения армии РФ как были высокими, так ими и остаются. По мнению эксперта, сейчас оккупанты будут пытаться выйти на автотранспортные пути и будут готовиться к штурму самого Покровска.

Пока на пути захватчиков еще остаются Лисовка и другие населенные пункты. Вероятно, они будут пробовать идти на Даченское для того, чтобы выйти на трассу к райцентру.

"Нам нужно держаться за Покровск, отдавать его нельзя, потому что позади него – стратегические города, и тактически мы не можем отдавать ни одного города. Ведь нужно понимать, что каждый потом будут освобождать украинские солдаты ценой своего здоровья и своих жизней", – подчеркнул Симороз.

По его мнению, ВСУ не избежать боев за Покровск, но пока есть время и его нужно максимально использовать для укрепления нашей обороны.

В то же время он не прогнозирует, сколько времени есть у Украины. На Покровском направлении у врага были безумные темпы продвижения, а сейчас они просто высоки.

"По моему мнению, это связано не столько с остановкой вражеских войск, как с применением войск на том же Угледарском направлении, в районе Курахово. К сожалению, у врага есть достаточно серьезные успехи на Купянском направлении в районе реки Оскол. Не хочу говорить об уменьшении темпов наступления, потому что глобально они не уменьшаются. Но то, что темп несколько затормозился, связано с тактическими действиями – к сожалению, не нашими, а врага", – считает Симороз.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Виталий Миловидов подчеркнул, что на Покровском направлении тяжелые бои также идут в Селидово. Там враг начал штурм в конце октября и использует большие резервы, но главная его цель – районный центр.

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